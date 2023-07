Accusato di non pagare il mantenimento alla ex e al figlio minore: assolto dentista cosentino

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza ha assolto oggi il dottore G.F.A., di anni 59, dalla grave accusa contestatagli di abbandono del domicilio coniugale e non erogazione dei “mezzi di sussistenza” a danno del coniuge e del figlio minore, mossa nei suoi confronti dalla ex moglie A.L. e recepita dalla locale Procura della Repubblica.

La sentenza è arrivata dal Giudice M. Bilotta dopo la rituale Camera di Consiglio, in esito alla requisitoria del Pubblico Ministero ed alle discussioni della Parte Civile e della Difesa, giunte a conclusione di lunga, articolata ed approfondita istruttoria dibattimentale, connotata dalla escussione dei numerosi testi addotti dalle parti, nonchè dall’esame cui si è sottoposto, senza riserve, l’imputato, in accoglimento delle argomentazioni, in fatto e diritto, esposte dall’avvocato Pierluigi Pugliese che, rigettando le istanze di condanna di Accusa Pubblica e Privata, ha mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., nei confronti del dentista cosentino.

Soddisfatta la difesa “per la decisione, oggi, assunta dalla magistratura cosentina, tanto autorevolmente rappresentata, essa decretando la fine di una gravosa pendenza a carico dell’assistito, stimato e serio professionista odontoiatra, del quale sono stati, evidentemente, riconosciuti elevato senso di responsabilità familiare, probità e correttezza”, ha dichiarato il legale Pugliese.