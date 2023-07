Accusato di aver accoltellato un uomo dopo un diverbio di lavoro. Assolto dopo 4 anni un cosentino

COSENZA – Accusato di aver accoltellato un uomo dopo un diverbio di lavoro. Un processo che si è concluso con sentenza di assoluzione dopo quattro anni di istruttoria. Un uomo, difeso dall’avvocato Amalia Falcone, era stato accusato di reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello.

“Il giudice del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Calà, ha assolto il mio assistito nonostante ci fosse referto del pronto soccorso perché si è riuscita a dimostrare la mancanza di credibilità della persona offesa costituita parte civile”, ci spiega il legale Falcone. Un processo lungo che ha comportato 15 udienze e l’assoluzione dell’imputato per mancanza di prove.

I fatti

Una lite verbale per un credito di lavoro in sospeso tra due uomini sarebbe sfociata in un presunto accoltellamento. Da qui scatta la querela della vittima. “La mancanza di testimoni e di referti sanitari che accreditassero una ferita di arma da taglio, come punti di sutura o radiografie, ma solamente una contusione riportata dalla vittima, – spiega l’avvocato Falcone – ha fatto sì che il mio assistito fosse assolto”.