Abbandono di rifiuti e microcriminalità: Castrolibero si dota di un nuovo sistema di telecamere

CASTROLIBERO – L’efficienza di un territorio si misura sul grado di sicurezza che percepiscono i cittadini all’interno di esso. E a Castrolibero questo è sempre stato un punto cardine dell’organizzazione urbana che ora, in modo più completo, punterà moltissimo sul miglioramento della sorveglianza grazie all’installazione di numerose telecamere che avranno il compito, non facile, di individuare i trasgressori della legge, soprattutto nell’ambito dell’abbandono dei rifiuti. A coordinare il disegno di sicurezza portato avanti dall’Amministrazione di Castrolibero, guidata dal sindaco, Orlandino Greco, è il Comandante della Polizia Municipale, Antonio Plastina che annuncia: “Nelle prossime settimane, tra fine febbraio e inizio marzo, il territorio di Castrolibero avrà una copertura, per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza. Saranno interessati in primis, gli ingressi nel territorio, vale a dire le aree riconosciute come quelle di “Via degli Stadi – Ponte di San Francesco”; “Via Marchesato – viale Magna Grecia”; “Fontanesi – Santa Lucia”.

“Questo sistema sarà integrato con la lettura delle targhe auto proprio per avere un supporto più concreto, sia per gli organi di polizia e sia per le autorità giudiziarie. Oltre a questo, l’Amministrazione ha previsto anche il sistema di sorveglianza delle foto trappole per contrastare un fenomeno, purtroppo sempre più drammatici, dell’abbandono dei rifiuti e delle micro discariche”.

Evidenziando poi in modo netto un altro aspetto di queste nuove scelte in tema di sicurezza continua: “ci saranno ben dieci siti nei quali adopereranno queste foto trappole che, voglio sottolineare, non avranno postazioni fisse: a rotazione infatti, copriranno l’intero territorio. A distanza di un mese contiamo di coprire l’intera area di Castrolibero. Tutto ciò sarà un deterrente e un forte organo di sicurezza per il benessere e la tranquillità di tutta la cittadinanza. Compatti e con grande spirito di responsabilità, ci poniamo al domani con speranza e voglia concreta di costruire un territorio più sicuro per i nostri cittadini”.

Dieci isole ecologiche videosorvegliate

“Oltre a questi due sistemi di video sorveglianza, l’Amministrazione ha previsto anche l’installazione di isole ecologiche che saranno coperte anch’esse da un sistema di video sorveglianza. Un progetto importante per contrastare la micro criminalità; il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e il corretto utilizzo delle isole ecologiche, dieci in totale, dislocate sull’intero territorio. Una grande sfida per tutti ed un modo per essere ancora più orgogliosi del nostro territorio e rispettandolo in tutta la sua bellezza”

Ad esprimere grande soddisfazione è il consigliere del Comune di Castrolibero, con delega alla sicurezza, Aldo Figliuzzi: “Questo nuovo passo verso un sistema di videosorveglianza più sofisticato e al passo con i tempi, è una mano tesa verso la richiesta dei cittadini, sempre più diffusa, di avere più sicurezza. La sicurezza è la parola d’ordine del nostro operato, in quanto, credo fortemente che non possa esserci armonia in un territorio se non ci si sente sicuri all’interno di esso. Oggi, ogni Comune è sotto attacco fra trasgressori, micro criminalità e creazioni di discariche abusive; sta per questo a noi Assessori dare risposte concrete, e farlo con i fatti”.