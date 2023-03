A2: l’incidente mortale per un 73enne di Rende, in un tratto a una corsia «liberare la viabilità»

COSENZA – Il terribile incidente stradale di ieri, lungo la A2 tra Altilia e Grimaldi, in direzione Cosenza, è avvenuto in un tratto dove si viaggia su una sola corsia di marcia per gli interminabili lavori di ammodernamento. L’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante, un furgoncino ed un’auto ha causato la morte di un uomo di 73anni, G. B. residente a Rende che viaggiava a bordo di una Citroën C3 insieme alla moglie, trasportata in gravi condizioni in ospedale.

A2 Cosenza-Altilia un incubo: servono 2 miliardi per un nuovo tracciato

Un vero e proprio incubo per gli automobilisti. In entrambe le direzioni, a far “compagnia” a chi giornalmente percorre questo tratto di autostrada, birilli stradali e barriere di cemento, che rendono quasi un budello una carreggiata già di per sé stretta e complicata da percorrere, soprattutto la notte. Nell’inchiesta fatta da QuiCosenza a ottobre dello scorso anno, nel tratto lungo poco più di 27 chilometri nel quale si susseguono cantieri e lavori, Anas non ha mai preso in considerazione (se non in un secondo momento) di costruirne uno ex novo e più ampio, come invece accaduto nei lunghi tratti di montagna che attraversano il Pollino tra l’alta Calabria e la Basilicata.

Un tracciato vecchio di 50 anni tra le montagne del Savuto

Circa 27 chilometri di un tracciato vecchio di 50 anni, impervio, con raggi di curvature non più adeguate, due carreggiate strette e pericolose e non in linea con gli standard della “nuova” Autostrada A2. Ad aggravare la situazione per gli automobilisti il susseguirsi di cantieri e lavori che rendono questo tratto un vero e proprio calvario, quando in estate la mole del traffico aumenta, o in caso di incidenti. Anas ha evidenziato che l’importo stimato dell’intervento complessivo è pari a circa due miliardi di euro. Si tratta di interlocuzioni e di valutazioni sulla possibilità di realizzazione per stralci funzionali in base ai finanziamenti via via disponibili.

Faisa Confail “mettere in sicurezza il tratto della A2”

“Noi più volte e da diverso tempo – scrive nell’ennesimo appello CONF.A.I.L. e F.A.I.S.A – segnala la grave situazione riguardante il tratto A2 Cosenza-Rogliano-Altilia, ridotta da tempo ad una corsia per causa lavori di rinnovamento, recando problemi alla viabilità. Il tratto indicato purtroppo, sembrerebbe sprovvisto di corsia di emergenza, ed un eventuale anomalia di incidenti o rottura di veicoli o mezzi pesanti causerebbe molti disagi alla viabilità, con il verificarsi di lunghe code”.

“Ormai quotidianamente, si stanno verificano rallentamenti e blocchi dovuto ad avarie di autoveicolo, autobus e mezzi pesanti e alcune volte anche incidenti. Proprio nella giornata di ieri, si è registrato un tragico incidente, dove un uomo ha perso la vita. Siamo costernati di fronte a tutto questo, il perché ci sia un immobilismo da parte degli organi di competenza. Ci domandiamo adesso chi sia il primo responsabile di tutto questo. Pertanto alla luce di ciò, – conclude la nota – chiediamo agli organi competenti di mettere in sicurezza il tratto e liberare la viabilità di entrambe le corsie il più possibile”.