A2: disagi e traffico rallentato tra lo svincolo di Montalto e Rende, in direzione Sud

RENDE – Rallentamenti e disagi sul tratto dell’Autostrada A2 del Mediterrinaeo da questa mattina, vengono segnalati nel tratto compreso tra Svincolo Cosenza Nord (Km 253) e Svincolo RoseMontalto Uffugo (Km 246) in direzione Reggio Calabria.

Secondo quanto emerso i rallentamenti sono legati alla riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione che interesseranno il tratto, in entrambe le direzioni, compreso tra Cosenza Nord e lo svincolo Rose Montalto Uffugo, in due fasi: dalle ore 9:00 di oggi, 26 maggio e fino alle 15:00 del 30 maggio 2025, e dalle 9:00 alle 17:00 del 3 giugno prossimo.