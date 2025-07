A2, chiusura notturna tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rende: al via i lavori Anas

COSENZA – Per consentire gli interventi programmati da Anas per il rifacimento della pavimentazione lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo” all’interno della galleria ‘Serra Spiga’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, in esclusivo orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza Sud (km 260,951) e Cosenza Nord/Rende (km 254,924) in entrambe le direzioni,) secondo il seguente calendario:

Direzione Nord (verso Salerno)

-chiusura dalle ore 21:00 di mercoledì 2 luglio alle ore 07:00 di giovedì 3 luglio 2025

Direzione Sud (verso Reggio Calabria)

-chiusura dalle ore 21:00 di giovedì 3 luglio alle ore 07:00 di venerdì 4 luglio 2025

Durante le chiusure, il traffico sarà deviato lungo viabilità alternativa segnalata sul posto:

Per i veicoli in direzione Nord (notte tra 2 e 3 luglio):

– Uscita obbligatoria allo svincolo di Cosenza Sud (km 260+951); proseguimento lungo viabilità urbana; innesto sulla SS 107 “Silana-Crotonese” e rientro in A2 allo svincolo di Cosenza Nord/Rende

Per i veicoli in direzione Sud (notte tra 3 e 4 luglio):

– Uscita obbligatoria allo svincolo di Cosenza Nord/Rende (km 254,924); proseguimento lungo la SS 107 e viabilità urbana; rientro in A2 allo svincolo di Cosenza Sud.