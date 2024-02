A2: camion sbanda e si schianta contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Cosenza – FOTO

COSENZA – Incidente questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, a poche decine di metri dallo svincolo di per Cosenza Sud. Un camion, che viaggiava in direzione Salerno, per cause ancora da accertare, si è intraversato schiantandosi sul guardrail dell’autostrada, poco prima dopo la galleria. Il mezzo è finito tra le due corsie di marcia. La cabina del mezzo è rimasta incastrata tra le barriere e lo stesso Tir. Sul posto un’autoambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi al malcapitato che pare non abbia riportato gravi conseguenze e personale dell’Anas per la gestione del traffico.

- Pubblicità sky-