A2, auto di traverso sulla rampa allo svincolo Cosenza Sud: traffico rallentato

COSENZA – Traffico congestionato sull’A2 Autostrada del Mediteranneo all’uscita dell’imbocco di Cosenza sud, in direzione Reggio Calabria, per un incidente autonomo. Per cause in corso di accertamento, una vettura, probabilmente a causa dei disagi del maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul territorio, si è schiantata contro il guardrail finendo di traverso sulla rampa allo svincolo per accedere alla citta bruzia. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto la polizia municipale per gli accertamenti del caso.

- Pubblicità sky-