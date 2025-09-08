HomeArea Urbana

A tre anni dalla morte, si riapre il caso di Giuseppe Giordano. Il Gip di Cosenza dispone nuove indagini

Il Gip del tribunale di Cosenza ha disposto nuove indagini e accertamenti per far luce sulla morte di Giuseppe Giordano avvenuta a Montalto Uffugo il 9 giugno 2022. I genitori non hanno mai creduto al suicidio e puntano all’ipotesi di omicidio

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – A tre anni di distanza dalla morte di Giuseppe Giordano, 42 anni, avvenuta a Montalto Uffugo, il caso torna al centro delle indagini giudiziarie e della procura di Cosenza. La mattina del 9 giugno 2022, i carabinieri della locale stazione trovarono l’uomo impiccato a una prolunga elettrica fissata a una finestra dell’abitazione della compagna, dopo essere stati allertati dalle urla strazianti della madre della vittima, accorsa sul posto. Inizialmente la Procura di Cosenza aveva aperto un procedimento penale contro ignoti, ipotizzando i reati di istigazione al suicidio e omissione di soccorso, poiché la compagna invece di chiamare i soccorsi aveva contattato la madre di Giordano solo molto tempo dopo il fatto. Quel fascicolo, però, venne successivamente archiviato.

I dubbi della famiglia Giordano

I genitori dell’uomo non hanno mai creduto alla tesi del suicidio, giudicando la ricostruzione piena di contraddizioni e “buchi neri”. Hanno così incaricato gli avvocati Emilio Greco e Guido Siciliano, affiancati da Franceschina Bufano, Mafalda Ferraro ed Edoardo Greco, di avviare una serie di lunghe indagini difensive. Il lavoro dei legali si è tradotto in una dettagliata querela contro ignoti, questa volta con l’ipotesi di omicidio volontario. Un elemento centrale della difesa è costituito dalle valutazioni del generale in congedo dei Carabinieri Luciano Garofano, che ha depositato alcune note tecniche chiedendo nuove verifiche per stabilire se Giordano fosse realmente in grado di compiere da solo e senza aiuti l’atto che portò alla sua morte.

I legali Emilio Greco e Guido Siciliano

La querela depositata dai legali, infatti, ha riproposto il caso con l’ipotesi di omicidio volontario, fondata su alcuni elementi: l’assenza di una scala o altri mezzi per raggiungere la finestra da cui sarebbe stata appesa la prolunga, le lesioni traumatiche sul corpo non compatibili con un suicidio e il comportamento anomalo della compagna che come detto non avvertì i soccorsi. Accogliendo la richiesta della famiglia, il gip di Cosenza Letizia Benigno ha autorizzato la riapertura delle indagini, affidando al sostituto procuratore Marialuigia D’Andrea la conduzione delle nuove attività istruttorie.

La Procura ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile, nominando come consulenti l’ingegnere Luca Chianelli e i medici legali Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo. La famiglia Giordano ha invece confermato come consulente di parte il generale Luciano Garofano.Gli esperti dovranno rispondere entro 90 giorni ai quesiti posti, tra cui quello cruciale: stabilire se la scena riscontrata nel 2022 sia compatibile con un gesto suicidario o se, al contrario, emergano elementi di natura diversa.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

Provincia
SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al 24% ma pesano...

Calabria
COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...

Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non attivati i codici...

Calabria
ALTOMONTE (CS) - In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale,...
Caroline Tronelli Stefano De MArtino

Da Diamante la possibile spia “zero” nello scandalo dei video rubati, anche quelli di...

Tirreno
COSENZA - Il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo dettaglio nello scandalo dei video rubati dalle telecamere di sicurezza di abitazioni private e...

Rende Sicura 2025: controllo del territorio, presidio della movida e più sicurezza urbana e...

Area Urbana
RENDE - Si chiama “Rende sicura 2025” ed è il progetto elaborato dal Comando di Polizia Locale ed approvato da una delibera della giunta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37263Area Urbana22381Provincia19863Italia8027Sport3863Tirreno2938Università1459
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Calabria

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al...

COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...
Caroline Tronelli Stefano De MArtino
Tirreno

Da Diamante la possibile spia “zero” nello scandalo dei video rubati,...

COSENZA - Il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo dettaglio nello scandalo dei video rubati dalle telecamere di sicurezza di abitazioni private e...
Incidente Statale 107_Celico_5 auto
Provincia

Celico, scontro frontale sulla SS 107 provoca un maxi incidente con...

CELICO (CS) - È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all'Annunziata di Cosenza, più altri due lievi, il bilancio...
Carrello spesa supermercato
Calabria

Ecco i supermercati più convenienti dove fare la spesa. Fino al...

COSENZA - Da una parte il costo della vita che sembra inarrestabile. Dall'altra i salari degli italiani che restano tra i più bassi dell'area...
Schermi-Cinema Multipiazza
Area Urbana

Il cinema nelle piazze di Cosenza: due serate speciali con Triglia,...

COSENZA - Dopo Lazio, Sicilia, Puglia e la tappa Clabrese di Catanzaro, la quinta edizione di “Schermi-Cinema Multipiazza” approda anche a Cosenza. La rassegna...
Sequestro verdura e frutta
Calabria

Maxi sequestro: 4 quintali di frutta e verdura venduti in strada...

REGGIO CALABRIA - Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Reggio Calabria e del Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asp ha portato al sequestro di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA