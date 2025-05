A Rende uno spettacolo ‘speciale’: in scena “The Rainbow of Wonders”, tra colori e momenti di riflessione

- Advertisement -

RENDE – Punto e a Capo APS, in collaborazione con la Compagnia Teatro Arcobaleno e il Teatro dei Fliaci porta in scena lo spettacolo “The Rainbow of Wonders” giovedì 22 maggio, alle 20, al cineteatro Garden di Rende. Ispirato al celebre racconto di Lewis Carroll, ripercorre il magico viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, trasformandolo in un percorso di colori, incontri straordinari e momenti di riflessione. Sul palco prenderanno vita personaggi iconici come il Brucaliffo, lo Stregatto, il Cappellaio Matto e la temuta Regina di Cuori, in un susseguirsi di scene emozionanti e simboliche.

Questo è il terzo anno consecutivo che la Compagnia Teatro Arcobaleno, composta dai ragazzi di Punto e a Capo APS, porta in scena uno spettacolo teatrale. Nel primo anno è stata messa in scena “L’Eneide”, poi “Sindrome di Clown”. Punto e a Capo APS è un’associazione che opera sul territorio con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive. Attraverso numerose iniziative, l’associazione sostiene i percorsi di autonomia e la partecipazione attiva alla vita comunitaria, favorendo l’integrazione e lo sviluppo personale delle persone con sindrome di Down.

Teatro Arcobaleno è la compagnia teatrale composta dai ragazzi e dalle ragazze di Punto e a Capo APS, che attraverso il teatro esprimono il loro talento artistico, portando in scena spettacoli che promuovono inclusione e sensibilizzazione sociale. Teatro dei Fliaci è un’accademia di formazione e produzione teatrale, nonché un centro di ricerca in teatro sociale e di comunità, con sede a Cosenza. Fondato da Teresa Nardi e Luca Di Pierno, il Teatro dei Fliaci si dedica alla promozione culturale e sociale, collaborando con diverse realtà del territorio per portare in scena spettacoli che uniscono arte e impegno sociale.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento si può contattare Punto e a Capo al numero 328.8924895.