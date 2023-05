A Rende una settimana di iniziative, dedicate alla Festa della mamma

RENDE – Dal 8 al 13 maggio, il Comune di Rende e l’Associazione Ali Rosa, danno il via alla “Settimana della Mamma”. Un’iniziativa gratuita interamente dedicata alle mamme alla loro crescita personale e collettiva. Nasce per dare un supporto concreto alle mamme attraverso una serie di appuntamenti e servizi pensati esclusivamente per loro e per creare una community e un network fra madri, associazioni, imprese e istituzioni, con il fine di migliorare la qualità della vita delle donne.

In particolare, l’iniziativa si propone di: Promuovere la maternità da un punto di vista di innovazione e di creatività. Aprire un dialogo privilegiato con il mondo economico, sociale e istituzionale per la promozione di una cultura di attenzione alla maternità. Essere per le mamme un punto di riferimento sul territorio. Credo che le madri, abbiano una grande energia che merita di essere sostenuta e che la prospettiva femminile debba essere colta, valorizzata e compresa in tutti gli ambiti. Il Programma prevede un calendario ricco di eventi e di iniziative gratuite per le mamme di tutte le età,laboratori, workshop e appuntamenti ludici.