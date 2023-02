A Rende una panchina rosa per la prevenzione del tumore al seno

RENDE – “Sensibilizzare e sostenere la ricerca medica sono determinanti, ed iniziative come questa sono importanti per l’intera comunità”. Domani pomeriggio alle 16.30 a Rende, nell’area verde antistante il Comune, sarà inaugurata a la panchina rosa, simbolo della lotta ai tumori al seno. “La panchina rosa non è solo il simbolo della prevenzione al tema – ha affermato l’assessora alle pari opportunità Lisa Sorrentino – ma testimonia vicinanza a tutte quelle donne che stanno affrontando o hanno affrontato la propria battaglia contro il tumore al seno”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, sostenuta anche dalla consigliera Marisa De Rose, e l’associazione Ali Rosa, presente sul territorio calabrese dal 2018 a sostegno delle donne operate al seno grazie al contributo di professionisti, psicologi, psiconcologi, nutrizionisti, estetiste che offrono gratuitamente consulenze e informazioni utili alla donna in terapia.

Oncobeautylab, in particolare è il progetto che rivolge l’attenzione alla bellezza in terapia. L’estetica oncologica è infatti fulcro della nostra organizzazione. Un approccio nuovo alla malattia e al percorso terapeutico invasivo, che, attraverso l’estetica oncologica preserva l’immagine e l’autostima della donna/paziente. Le specialiste della bellezza sono estetiste professioniste specializzate in estetica oncologica da Oti Milano,Oncology Training International”, ha sottolineato Antonella Ricioppo, presidente della associazione.

In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, Ali Rosa donerà la panchina rosa, simbolo della prevenzione del tumore al seno.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, ci sarà un incontro al quale parteciperanno le Assessore Marta Petrusewicz e Lisa Sorrentino, la Consigliera Marisa De Rose, Maria Renne Senologo Chirurgo Germaneto – Resp. Regione Calabria ANISC e Antonella Ricioppo, Presidente Ass. di Volontariato Ali Rosa. Infine, il municipio si tingerà di rosa nel weekend a simboleggiare sostegno e vicinanza a chi lotta contro il cancro.