A Rende un tuffo nell’era giurassica con la mostra di Dinosauri al Metropolis

RENDE – Dal 18 Ottobre al 10 Novembre 2024 “Dinosauri in Carne e Ossa” popoleranno le gallerie e l’esterno del Centro Commerciale Metropolis trasformandolo in un meraviglioso scenario giurassico. I giganti del passato proietteranno i visitatori nel Giurassico e offriranno a tutti un vero e proprio tuffo nel passato per vivere fantastiche avventure. La Mostra si compone dei suggestivi e realistici modelli dei giganti che dominavano il pianeta ben prima dell’arrivo dell’uomo. Un’esposizione di esemplari preistorici ricostruiti a grandezza naturale dal 18 Ottobre al 10 Novembre 2024 invaderanno letteralmente Metropolis grazie anche alle ambientazioni scenografiche che riprodurranno fedelmente il tipico habitat di questi affascinanti rettili vissuti 250 milioni di anni fa.

Sarà come tornare indietro nel tempo alla scoperta di queste creature che da sempre affascinano grandi e piccoli in tutto il mondo in un viaggio guidato da un team di paleontologi professionisti che coinvolgerà i visitatori mettendoli in contatto con i personaggi, l’ambiente e il “dietro le quinte” di un mondo affascinante che raramente si ha la possibilità di conoscere aldilà delle grandi rappresentazioni cinematografiche. La Mostra infatti ha anche un importante valore didattico-educativo, oltre che ludico, con l’obiettivo di avvicinare le Scuole e il grande pubblico a una delle più affascinanti tra le scienze, la Paleontologia, attraverso un approccio divulgativo, didattico e divertente.

“Questa mostra, è stata fortemente voluta dalla Direzione del Centro Commerciale Metropolis, che desidera offrire agli utenti del Centro un evento spettacolare, che coniuga il divertimento con la cultura, la storia e la scienza. La mostra, infatti, ha anche un’importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice e rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta”.

La Mostra è gratuita e aperta a tutti e, in settimana, le scuole e i gruppi potranno prenotare all’indirizzo didattica@paleoappi.it le visite guidate curate dagli esperti dell’Associazione Paleontologica APPI . Nei weekend dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00 inoltre sarà possibile per i più piccoli partecipare a divertenti ed istruttivi laboratori didattici.