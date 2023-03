A Rende rifiuti ovunque: da via Repaci a Vallone e Cutura, discariche a cielo aperto

RENDE – E’ evidente che qualcosa non funzioni a Rende in merito alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata. Da mesi infatti alcune zone della città sono diventate discariche a cielo aperto ed è così nelle zone centrali e in quelle periferiche che sfuggono ai controlli. Per non parlare delle PEZ, postazioni ecologiche zonali, che sono diventate luogo di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto che nulla ha a che vedere con la raccolta differenziata. Le immagini che mostriamo arrivano da via Repaci. Un cittadino ci segnala anche attraverso alcune immagini “lo spettacolo” vergognoso, specie da sabato a lunedì mattina. Alle spalle della PEZ una discarica più grande: “se è questa la raccolta differenziata, è evidente che la maggior parte dei rifiuti è in mezzo alle strade”.

“Nessuno fa niente, tutti vanno a buttare i rifiuti, e Calabra Maceri non fa in tempo a raccogliere, che dopo un secondo vanno a buttare di tutto. Per non parlare di alcuni che rovistano tra i rifiuti e altri che sversano diverso materiale alle spalle della Pez. I vigili urbani dicono che fanno le multe alle auto, ma tanta gente lascia la macchina distante e va a piedi. Ma e possibile che dove abitano questi tizi non passa la raccolta davanti casa? La domenica mattina è uno schifo”.

Cumuli di rifiuti si notano però anche su altre strade centrali come via caduti di Nassirya, che costeggia il centro commerciale, in particolare in fondo ai parcheggi. Per non parlare delle contrade dove da diversi mesi i cittadini hanno segnalato l’abbandono indiscrimanto di rifiuti, e persino pneumatici, nell’ingresso di contrada Vallone, strada che porta al centro storico. Anche in tal caso esiste la Pez, ma sono diversi gli incivili che vanno a buttare rifiuti e anche altro materiale come mobili ed elettrodomestici fuori dalla postazione ecologica. “Una mattina un furgoncino bianco con a bordo due ragazzi – racconta una signora – è arrivato, e dopo una manovra in retromarcia ha aperto il portellone e gettato mobili vecchi”.

E ancora alle spalle del centro commerciale in contrada Cutura si abbandonano mobili, elettrodomestici e spazzatura. I cittadini sono davvero stanchi dei cumuli di spazzatura presenti qua e là, e delle discariche che vengono alimentate di giorno in giorno, senza che nessuno provveda a bonificare e pulire, nè tantomeno ad intervenire con mirati controlli. Di fatto, questa è la cartolina di Rende!