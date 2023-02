A Rende operativo sportello del Sindacato Inquilini Casa e Territorio

RENDE – La CISL rafforza la gamma dei servizi offerti attraverso l’apertura di un nuovo sportello SICET che sarà operativo, a partire dal 27 febbraio, ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, presso la sede di Rende, sita in via Alessandro Volta n. 36, con la presenza qualificata del responsabile provinciale Fulvio Piccolo. Il Sindacato Inquilini Casa e Territorio, è un’associazione promossa dalla CISL per rappresentare i bisogni abitativi di territori e comunità locali.

I servizi

Lo sportello erogherà servizi di assistenza alla stesura dei contratti di locazione di ogni tipo, informazioni e consulenza per il riconoscimento dei diritti alla casa in affitto e in assegnazione, assistenza in caso di sfratto, assistenza nei rapporti con Aterp e Comune. Verranno, inoltre, garantiti, servizi per il calcolo e l’attestazione di rispondenza per i contratti agevolati, oltre a tutti gli adempimenti fiscali per le registrazioni telematiche in collaborazione con il CAF CISL.

«Un nuovo sportello SICET – afferma Fulvio Piccolo, Responsabile provinciale Sicet – per offrire servizi qualificati a Rende. Uno sportello che si aggiunge a quello operativo presso la sede del CAF CISL di via Misasi a Cosenza, aperto nelle giornate di mercoledì e venerdì».

«Siamo sempre impegnati – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale CISL Cosenza – nel rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire, grazie alle associazioni come il SICET, servizi di prossimità per la persona e per il lavoro. In un comune come Rende, dove vivono tantissimi studenti fuorisede, il nuovo sportello sarà un’opportunità importante, utile a garantire tutele e diritti».

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 0984 404088 o scrivere a cosenza@sicet.it