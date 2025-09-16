Area UrbanaRende

A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e alle persone fragili

Il Centro Famiglia 3.0 è stato pensato in una zona facilmente raggiungibile e riconoscibile come punto unitario di accoglienza

HomeArea Urbana
Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: Less than 1 minuti

RENDE – E’ stato presentato a Rende dal sindaco Sandro Principe e dell’assessore al Welfare Daniela Ielasi, il Centro Famiglia 3.0. Il progetto prenderà vita presso il Centro diurno di via Todaro a Quattromiglia ed ha l’obiettivo di supportare la famiglia sin dai primi momenti della sua costituzione e lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Un Centro pensato come punto unitario di accoglienza, collocato in una zona centrale rispetto all’Ambito territoriale sociale di Rende, facilmente raggiungibile e riconoscibile per offrire a tutti i destinatari pari opportunità di accesso.

“Insieme alla chiesa che fa già tanto, – ha affermato il sindaco di Rende, Sandro Principe – anche l’Amministrazione comunale deve essere vicino alle famiglie che hanno problemi, ai giovani e al mondo della disabilità. E noi – ha sottolineato il sindaco – vogliamo mettere i servizi sociali al centro della nostra stazione e questo è un primo intervento”.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37352Area Urbana22459Cosenza20571Archivio Storico News20456Provincia19900Italia8031In Evidenza7648Magazine3963

Correlati

Carica altri
Dario Rondinella
Altri articoli di Dario Rondinella
Pietrafitta celebra San Rocco
Provincia

Pietrafitta celebra San Rocco con il tradizionale rito della “cuccìa”

PIETRAFITTA (CS) – Domani il borgo presilano di Pietrafitta, celebrerà  una delle sue ricorrenze più sentite: la festa di San Rocco, che quest’anno vedrà...
inaugurazione anno accademico
Area Urbana

Unical: inaugurazione anno accademico, Attanasio: “la Calabria ha grandi potenzialità di...

RENDE – Dal primo ottobre all’Università della Calabria, come ha annunciato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico, un’altra...
inaugurazione anno accademico UniCal
Area Urbana

Rende: inaugurazione anno accademico UniCal, crescono le iscrizioni e la sanità...

RENDE - Era emozionato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della Calabria. Una inaugurazione che giunge al...
Regionali voto congiunto e indecisi
Area Urbana

Regionali: voto congiunto e indecisi, le variabili che sfuggono ai sondaggi

COSENZA - In Calabria, la campagna elettorale tra il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e quello del centrosinistra Pasquale Tridico si sta caratterizzando anche...
sagra della patata della sila igp
Provincia

Celico: successo per la 24ª edizione della Sagra della Patata della...

CELICO - La Sagra della Patata della Sila IGP di Lagarò Lupinacci 2025, giunta alla sua 24ma edizione si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici...
Provincia

L’Asd TMC 360 Sport, l’unica associazione sportiva della Sila protagonista del...

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) - L’Asd TMC 360 Sport che organizza Sila3Vette Winter Challenge,settore educational è tra i beneficiari del Voucher Sportivo Calabria per i...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA