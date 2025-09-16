A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e alle persone fragili

RENDE – E’ stato presentato a Rende dal sindaco Sandro Principe e dell’assessore al Welfare Daniela Ielasi, il Centro Famiglia 3.0. Il progetto prenderà vita presso il Centro diurno di via Todaro a Quattromiglia ed ha l’obiettivo di supportare la famiglia sin dai primi momenti della sua costituzione e lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Un Centro pensato come punto unitario di accoglienza, collocato in una zona centrale rispetto all’Ambito territoriale sociale di Rende, facilmente raggiungibile e riconoscibile per offrire a tutti i destinatari pari opportunità di accesso.

“Insieme alla chiesa che fa già tanto, – ha affermato il sindaco di Rende, Sandro Principe – anche l’Amministrazione comunale deve essere vicino alle famiglie che hanno problemi, ai giovani e al mondo della disabilità. E noi – ha sottolineato il sindaco – vogliamo mettere i servizi sociali al centro della nostra stazione e questo è un primo intervento”.