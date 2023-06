A Rende la sesta edizione ‘Rotary Day Run’

RENDE – Dopo un’assenza di 3 anni ritorna la tradizionale corsa, a scopo umanitario, voluta fortemente dal Rotary Club di Rende. La manifestazione si svolgerà domani, domenica 18 giugno, dalle ore 9.30, con partenza ed arrivo su Via Rossini a Rende. Come avvenuto negli anni scorsi anche in questa edizione verrà riproposto lo stesso percorso a giro unico molto apprezzato dai runners agonisti.

L’evento include un doppio appuntamento: una gara di 10 km per atleti agonisti e non, ed una corsa a passo libero di 2 km aperta a tutti.

Quest’anno, per espressa volontà di tutti gli organizzatori e delle figure istituzionali coinvolte, si è voluto ripartire ritenendo di non poter e non dover rinunciare ad una manifestazione che contribuisce a raggiungere importanti obiettivi che il Rotary si pone.

Infatti, scopo della corsa è quello di dare un piccolo contributo alla promozione dello sport agonistico e non, del territorio, della socialità, dello sviluppo sostenibile e della raccolta fondi da devolvere alla Rotary Foundation per il progetto “End polio now”.

La gara è indetta dalla Fidal (Federazione Italiana d’Atletica Leggera) ed organizzata in collaborazione con l’Asd Cosenza K42 che ne curerà gli aspetti tecnici. Questa 6^ edizione del Rotary Day Run sarà valida come 5^ prova CDS corsa su strada master Fidal Calabria.

L’Amministrazione Comunale di Rende, condividendo il valore sportivo, umanitario e di promozione del territorio dell’iniziativa, garantirà la propria partecipazione attiva ed il supporto logistico per lo svolgimento dell’iniziativa. Così come le tante Associazioni di volontariato che contribuiranno a far si che la corsa si svolga nella massima sicurezza.

Anche quest’anno saranno presenti i giovani atleti Paraolimpici della federazione Isdir regionale, presenza importante e che inorgoglisce il Rotary Club di Rende che si muove, come “mission”, in direzione dei più sfortunati e diverse sono le occasioni di impegno anche verso l’inclusione delle persone con disabilità. L’auspicio è che anche quest’anno ci siano tantissime presenze di appassionati non agonisti e cittadini che, cimentandosi nella corsa dei 10 km o nella passeggiata dei 2 Km, possano trascorrere una mattinata in compagnia all’aria aperta, all’insegna dell’allegria e del divertimento, e ribadire la risaputa grande sensibilità della gente di tutta l’area urbana dando il loro contributo all’iniziativa umanitaria.