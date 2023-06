A Rende la presentazione del rapporto ‘Sussidiarietà e… sviluppo sociale’

RENDE – La sfida della sussidiarietà è certamente l’occasione per ripartire ogni giorno da un realismo che nel sociale vuol dire pure aiutare a cambiare la mentalità per crescere e di cui anche la Calabria ha bisogno. Con questa preoccupazione, martedì 6 giugno, alle ore 17.30, al President Hotel di Rende, verrà presentato il rapporto “Sussidiarietà e… sviluppo sociale” a cura del presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, professore ordinario di statistica all’università degli studi di Milano – Bicocca.

Porgerà i saluti il vescovo di Cassano allo Jonio e vice presidente della Cei, mons. Francesco Savino, ed intervengono gli onorevoli Giuseppe De Mita, responsabile dell’Ufficio Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici -Regione Campania-, e Simona Loizzo, membro della Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione e della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, oltre il docente Unical Guerino D’Ignazio, professore onorario di Diritto Pubblico Comparato.

Brevi contributi sono affidati a Francesco Alimena, portavoce del Comitato Area Storica di Cosenza, Roberto Barletta, presidente della Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo”, Michele Monaco, presidente ENBAS, Giovanni Romeo, direttore del Banco Alimentare Calabria, e Francesco Sapia già deputato della Repubblica. Modera Antonio Saladino, Presidente dell’Associazione “Il Sud già e non ancora”.

Un momento che tende a ricentrare, attraverso il Rapporto-studio, cosa significa e serve valorizzare l’iniziativa “dal basso” delle realtà sociali che perseguono l’interesse pubblico ed il bene comune di cui i corpi intermedi, fattori fondamentali ed essenziali per lo sviluppo della società, sono interpreti a sostegno delle persone e delle loro dignità. Ed anche che la cultura sussidiaria contribuisce al benessere collettivo. Non a caso partecipare ad attività sociali e di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà.