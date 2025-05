A Rende il ricordo di Piersanti Mattarella: un evento per riflettere su politica, legalità e impegno civile

- Advertisement -

RENDE (CS) – Un appuntamento di grande valore storico e civico si terrà lunedì 5 maggio alle ore 9,00 presso l’Auditorium dell’istituto ‘Todaro Cosentino’ in via Repaci a Rende. L’evento, dal titolo “La stagione di Piersanti Mattarella. Impegno politico al servizio del bene comune: trasparenza, partecipazione e legalità”, è promosso dal Liceo classico Gioacchino da Fiore in collaborazione con la sezione cosentina dell’ANCRI (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), intitolata al ” Cav.Uff. Mario Metallo”.

L’iniziativa vuole rendere omaggio alla figura di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980, e riflettere sull’attualità del suo pensiero e del suo esempio di buona politica, riformismo e difesa delle istituzioni democratiche.