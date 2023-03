Rende, il Premio “Donna del Sud” 2023 ad Antonella Veltri

RENDE – Sarà Antonella Veltri, Presidente Nazionale D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) a ricevere il Premio “Donna del Sud” 2023. La cerimonia si terrà giovedì 30 marzo alle ore 18.00, presso l’hotel San Francesco a Rende. Giunto alla sua XII edizione, il Premio istituito dalla Fidapa di Rende, rappresenta un riconoscimento alle donne che si sono contraddistinte per il loro operato e per il loro impegno.

Quest’anno la decisione da parte della Fidapa sezione di Rende, presieduta da Annamaria Palopoli, di premiare Antonella Veltri che lotta per affermare e promuovere la parità di genere e i diritti delle donne, sia sul Territorio che a livello Nazionale.