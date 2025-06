- Advertisement -

RENDE (CS) – Grazie alla passione di Francesco, un giovane che ha investito con tenacia e determinazione nel suo territorio, a pochi passi dal Municipio, nel centro nevralgico di Rende, il “Bar Tavola Calda Edicola Perri“ è molto più che un semplice bar, edicola e tavola calda, come lascia intuire il nome, è un vero e proprio luogo d’incontro e ospitalità che si prende cura del tuo tempo. Uno spazio al servizio dei cittadini dove tradizione, servizi e accoglienza si incontrano quotidianamente.

L’idea vincente: fai tutto in un solo locale

L’idea di Francesco è stata semplice ma vincente: un unico locale dove poter bere un buon caffè o sorseggiare una bevanda fresca mentre magari si legge un quotidiano o un libero, ristorarsi mangiando piatto tipico della tradizione e, nel frattempo, effettuare tutta una serie di servizi Smart rimanendo comodamente seduti: effettuare una ricarica telefonica, pagare una bolletta o una multa o un F24, effettuare servizi bancari o visure, ma anche richiedere una consulenza energetica, attivare una linea fissa, effettuare una voltura e persino acquistare un biglietto ferroviario, aereo o di un bus.

“Bar Tavola calda Edicola Perri”: la passione di Francesco

Dal lunedì al sabato, questo locale accompagna la routine dei cittadini rendesi in un ambiente curato, totalmente rinnovato, accessibile e con un comodo parcheggio proprio di fronte. A guidare questa realtà, come detto, c’è Francesco Perri, imprenditore e volto noto anche nel panorama calcistico locale. Dopo una carriera sportiva in squadre di categoria adesso si dedica anima e corpo in questa realtà imprenditoriale nella sua Rende, con un progetto che unisce spirito innovativo e tradizione familiare. Un locale dove tecnologia e tradizione si incontrano: servizi smart digitali, zero stress e piatti della cucina tipica per regalarti una pausa vera no-stress.

Mamma Patrizia, custode della tradizione gastronomica rendese

Accanto a lui, c’è tutta l’energia e la passione di mamma Patrizia, anima della cucina e custode della tradizione gastronomica rendese, originaria del rione “Ritiro”. Ogni suo piatto racconta una storia, ogni profumo evoca ricordi autentici. Gli gnocchi fatti in casa sono solo un esempio della bontà che esce dalla sua cucina ogni giorno, con un menù vario, genuino e dai prezzi accessibili.

Con la stessa passione con cui inseguiva un pallone, oggi Francesco parla della sua attività che porta avanti con orgoglio e passione, dei tanti servizi offerti ai cittadini e della voglia di portare avanti una realtà accogliente e viva proprio come se il cliente si trovasse a casa sua. Nel suo locale si percepisce subito l’atmosfera autentica e familiare, dove poter lavorare in tranquillità durante una pausa, fermarsi a mangiare un buon piatto caldo o semplicemente sbrigare tutti i servizi di cui si ha bisogno ma anche lavorare in modalità smart.

Uno spazio multiservizi in un solo locale… a due passi da casa

Ma, come detto, non è solo la cucina e la rosticceria (che prevede anche il delivery) a fare la differenza. Il Bar Tavola calda Edicola Perri è soprattutto uno spazio multifunzionale che offre un’ampia gamma di servizi. Per i professionisti è il luogo ideale dove fermarsi, lavorare in tranquillità. Per i più piccoli, invece, lo spazio dedicato a loro è una piccola oasi di giochi, figurine, album colorati e libri interattivi che accendono la fantasia.

In un mondo che corre veloce, c’è quindi ancora spazio per luoghi che sanno rallentare il tempo, che ti accolgono con un sorriso e un piatto caldo, che uniscono passato e presente, innovazione e tradizione. Un pezzo di Rende, un angolo di vita quotidiana che profuma di famiglia, passione e autenticità. Entrare al Bar Tavola calda Edicola Perri significa fare una pausa vera, ritrovare il gusto della semplicità e scoprire ogni giorno il valore delle piccole cose per ritagliarsi quel tempo per una sosta che troppo spesso dimentichiamo a causa della vita frenetica.