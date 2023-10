A Rende il convegno regionale su ‘Nefrologia del futuro e Nursing nefrologico’

RENDE – Domani, domenica 8 ottobre, presso la sala convegni dell’Hotel San Francesco di Rende si terrà il 1° convegno regionale organizzato dalla SIAN Italia ets (Società italiana degli infermieri di area nefrologica con sede a Bologna) e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza, con il patrocinio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria.

L’evento è rivolto sia a medici che infermieri del settore nefrologico e della rianimazione che si confronteranno sulle diverse tematiche nell’ambito nefro-dialitico e del trapianto renale. Responsabili scientifici sono il Dr Giuseppe Ferraro e il Dr Francesco Barci, Infermieri dell’U.O.C. di Nefrologia-Dialisi e Trapianti dell’A.O. di Cosenza nonché membri attivi della SIAN.

La malattia renale cronica

E’ una delle malattie più diffuse. Secondo recenti studi della Società Italiana di Nefrologia infatti, colpisce tra il 7 e il 10% della popolazione con una continua progressione a causa dell’invecchiamento generale della popolazione. Il focus della giornata partirà dunque da questi dati e si soffermerà sull’ importante ruolo che ricopre il nursing nefrologico che affianca la continua evoluzione della medicina sul fronte delle nuove tecniche diagnostiche e i nuovi approcci terapeutici. Il processo assistenziale e di cura parte soprattutto dalla prevenzione, in cui il contributo delle associazioni come l’ASIT (Associazione Sud Italia Trapianti) è fondamentale.

Il Progetto PRE.DI.RE

Sarà questa l’occasione per presentare i primi dati derivanti dal progetto PRE.DI.RE, prevenzione e diagnosi delle malattie renali attraverso uno screening effettuato nelle scuole e che ha visto coinvolti oltre 1.000 studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni. La medicina territoriale ha dunque un compito importante nella gestione della cronicità ed in questo contesto trova oggi la sua giusta collocazione la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, fornendo un sostanziale contributo nel ripensare i nuovi modelli organizzativi capaci di dare risposte coerenti ai nuovi bisogni di salute e di benessere della popolazione. Durante l’evento verrà lanciata una proposta preliminare di trattamento domiciliare per i pazienti nefropatici che punta ad aumentare la qualità di vita del paziente riducendo, contestualmente, la spesa sanitaria. E’ evidente che la formazione è il fulcro attorno a cui ruotano le competenze, la complessità e la specializzazione dei professionisti del futuro che guardano ad un settore come quello nefrologico che abbraccia il territorio, l’ambito ospedaliero e del trapianto renale.

Sarà dunque un convegno caratterizzato da tematiche forti, un incontro che vede la presenza di tanti operatori sanitari della Calabria, Campania e Sicilia e di altre regioni e che vedrà impegnati relatori appartenenti alla SIAN e la presenza della Presidente nazionale di SIAN Italia a suggellare una stretta collaborazione con l’OPI di Cosenza, iniziata già lo scorso anno al fine di lavorare in modo sinergico sulle problematiche presenti sul territorio calabrese.