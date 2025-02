A Rende il “Carnevale dei Quartieri”: un’occasione di festa e di celebrazione della comunità

- Advertisement -

RENDE – Domani, sabato primo marzo, a partire dalle 15, in piazza Italia, a Villaggio Europa si terrà il primo Carnevale dei Quartieri, organizzato dalle associazioni Villaggio Bene Comune, Auser, Entropia, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Benessere Bambino, I Quartieri 2.0, Aquiloni e l’Istituto Comprensivo “G. Falcone”.

Si tratta di un evento che porta in strada bambini, giovani e anziani. Quest’anno il Carnevale non sarà solo un’occasione di festa, ma una vera e propria celebrazione della comunità, dove ogni angolo di Rende sarà rappresentato, dalle strade di Villaggio Europa a quelle di Arcavacata, da Saporito a Linze, da Quattromiglia a Santo Stefano. Numerose sono state le adesioni da Villaggio Europa, Viale dei Giardini, Saporito e Linze, Quattromiglia, Arcavacata e Santo Stefano. Le associazioni si sono riunite per sperimentare il primo Carnevale cittadino che nasce dalla ‘gente dei Quartieri per la gente dei Quartieri’.

“In un contesto sistemico dove pagliacci e burattini ci governano – scrivono le associazioni – attraverso le leve del sospetto, della paura dell’altro, del povero, dell’emarginato, dell’immigrato o semplicemente del “diverso”, vorremmo realizzare un Carnevale “dei Popoli” e delle “Tradizioni” che in positivo, realizzi un momento di festa, che mostri con evidenza che la “convivialità delle differenze” è una ricchezza da custodire. Festeggiare insieme alle persone che abitano i Quartieri di Rende, con le comunità dei migranti, con tutti coloro che riescono a celebrare la vita in comune pur appartenendo a religioni e tradizioni diverse. Contrastare con la pace la guerra, con la gioia dell’incontro la paura dell’altro che i media sono riusciti a rendere sentimento collettivo”.

“Vogliamo mostrare, semplicemente stando insieme, che solo partendo dalla diversità di ognuno di noi, diversità che alla fine esprime il nostro “talento” particolare, possiamo costruire una comunità viva e varia. Ritornare ad essere semplicemente uomini e donne, che vivono la città con un sorriso mettendo al centro la cooperazione al posto della competizione. Vogliamo costruire un evento che partendo dal cibo, dalla socialità e dalla musica, sia capace di mostrare la bellezza variegata propria delle tante comunità che costituiscono l’unica comunità rendese e dell’area urbana cosentina. Un evento semplice e casereccio che parte dai più piccoli per arrivare ai più grandi. Un grande corteo festoso, gioioso e invadente gli spazi cittadini”.

“Quest’anno, sempre in maniera autogestita ed autofinanziata, abbiamo allargato l’organizzazione dell’evento ad altre associazioni, quartieri e comunità, partendo dai tanti migranti che oramai fanno parte del tessuto sociale dell’area urbana, fino agli artisti e a tutta quella rete di realtà che, specie in questo brutto momento storico, vogliono mettere la solidarietà, il sorriso e la cooperazione al centro ed al posto di concetti quali la sicurezza, l’individualismo e la paura”.