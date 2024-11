A Rende arriva EasyPark: l’app per la sosta più diffusa in Italia

- Advertisement -

RENDE (CS) – EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è ora attiva anche a Rende. Ecco un’altra iniziativa portata avanti dalla Commissione Straordinaria del Comune di Rende per semplificare e garantire servizi sempre più moderni ai cittadini rendesi. Infatti, grazie alla sinergia sempre più consolidata tra l’Ente Comunale e la propria società in house Rende Servizi srl, già da questo mese, è attivo sul territorio comunale il servizio di pagamento online EasyPark, un servizio smart e sicuro che renderà il pagamento della tariffa di sosta nelle aree “strisce blu” facile, veloce e, finalmente, all’avanguardia con i tempi.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al nuovo corso della società in house Rende Servizi srl che, su impulso della Commissione Straordinaria, sta portando avanti un importante programma di rinnovamento e ammodernamento in tutti i servizi affidati, tra cui, appunto, la gestione dei parcheggi a pagamento presenti nel territorio comunale. L’implementazione del servizio di pagamento on-line si inserisce in una serie di attività ed investimenti che la società Rende Servizi srl sta attuando in sinergia con la Commissione Straordinaria e con gli Uffici Comunali e che mirano a migliorare l’offerta dei servizi offerti, attività che nei prossimi mesi mostreranno ulteriori tangibili risultati. Disponibile in oltre 800 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutti i comuni, italiani ed esteri, in cui è attivo, tra cui Cosenza, Paola, Amantea e Spezzano della Sila. Come funziona EasyPark: Servono solo pochi secondi per installare l’app e iniziare ad usarla!

Sosta a pagamento online con l’app EasyPark

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android

, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International. Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto. Costi servizio EasyPark a Rende: Gli automobilisti che possiedono un abbonamento EasyPark Go usufruiscono del servizio EasyPark gratuitamente, mentre per gli altri utenti il costo è pari al 15% dell’importo della sosta (con un costo minimo di 0,29€, fino a un massimo di 1,90€). Questo importo è indicato durante la procedura di pagamento.