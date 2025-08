- Advertisement -

COSENZA – Un’intera città si è stretta attorno a Padre Fedele Bisceglia, chiedendo con forza che gli venga restituito il diritto di celebrare messa. Nei giorni scorsi, centinaia di persone hanno aderito ad un appello partito dai social e diretto alla Curia di Cosenza, chiedendo la revoca della sospensione a divinis ancora in vigore nei confronti del frate cosentino.

Padre Fedele, oggi ricoverato presso l’INRCA per il peggioramento delle sue condizioni di salute, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a esercitare il proprio ministero sacerdotale. E ora, dopo anni di silenzio e sofferenza, qualcosa pare si stia muovendo. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, che ha fatto visita a Padre Fedele nelle scorse ore, avrebbe mostrato la sua disponibilità ad accogliere l’appello della comunità: «Appena ne avrà le forze, gli permetterò di celebrare in pubblico», avrebbe dichiarato.

Un gesto che finalmente potrebbe assumere non solo un forte valore simbolico e morale, dopo l’assoluzione definitiva del 2015 dalle accuse — da lui sempre definite “calunniose” — di violenza sessuale ad una suora, ma restituirebbe dignità ad una persona la cui vita, è stata profondamente segnata dalla sospensione del suo ministero.

Da decenni impegnato al fianco dei poveri e degli emarginati, Padre Fedele è ancora oggi una figura amatissima. La mobilitazione popolare ha voluto riconoscergli non solo l’innocenza, ma anche il valore umano e spirituale del suo impegno, con un messaggio chiaro alla Chiesa: «Restituiamogli la dignità di dire messa». Ora, mentre cresce l’apprensione per le sue condizioni cliniche, si apre uno spiraglio.