A Montalto la XXII edizione del Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo”

MONTALTO UFFUGO – Apre i battenti, dal 26 agosto all’1 settembre, la XXII edizione del Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” con un cartellone ricco di appuntamenti. A far da cornice alla kermesse, promossa ed organizzata dal Comune di Montalto Uffugo, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo, e patrocinata dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria, è il suggestivo sagrato del Duomo della “Madonna della Serra”, nel cuore del centro storico e non solo. Per la prima volta, infatti, la manifestazione sarà itinerante, con tappe che coinvolgeranno tutto il territorio. La direzione artistica porta la firma del Maestro Antonio De Luca, che ne assicura i contenuti artistici, con l’invito e il coinvolgimento di artisti e musicisti di fama internazionale.

Ad affiancare De Luca è il Maestro Luigi Travaglio, regista e organizzatore di opere liriche, e una squadra di validi professionisti. Tante sono le novità in programma, senza perdere di vista la tradizione storica di una manifestazione che da lunghi anni caratterizza il territorio. Sarà, dunque, un’edizione speciale fatta di appuntamenti corposi ed innovativi e che conferma l’intuizione che lo rende un appuntamento tra i più attesi e di prestigio. La kermesse sarà, infatti, ribalta per artisti di fama, vetrina per quelli emergenti e laboratorio di produzioni originali.

Il cartellone sarà illustrato durante la conferenza stampa di presentazione che avrà luogo il prossimo 22 agosto alle ore 19:30, nel chiostro di S. Domenico, a Montalto Uffugo. A chiudere il festival, giorno 1 settembre 2024, la serata di Gala, presentata da Alessia Mancini e da Leonardo Metalli.

“Sono emozionato ed onorato per questa nomina così importante – commenta il direttore artistico, De Luca – allo stesso tempo, carico e motivato per questa bellissima avventura, nella quale mi affiancherà una squadra di validi professionisti, come il Maestro Luigi Travaglio, Concetta Vicinotti, Daniele Petrone, Giada Falcone, Primacom, Paolo Carbone, Antonio Molinaro, Ferdinando Isabella e Franco Pascale”.

“Sarà una settimana ricca di appuntamenti, abbiamo compiuto scelte artistiche che vanno nella direzione di dare al festival un profilo di rilievo nazionale ed internazionale. Un grazie particolare al sindaco Biagio Faragalli per la fiducia accordatami, all’assessore Silvio Ranieri e a tutta l’Amministrazione comunale che, se pur da poco insediatasi, ha subito reso possibile la conoscenza e la diffusione del patrimonio artistico di Leoncavallo. Invito tutti a partecipare ad un festival che farà vivere emozioni autentiche grazie alla musica di qualità e ad un centro storico di straordinaria bellezza”.