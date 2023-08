A Montalto la XIV edizione del concorso nazionale di poesia ‘Amalia Vilotta’

MONTALTO UFFUGO (CS) – Si terrà martedì prossimo, 8 agosto alle 22.00, presso il Chiostro di San Domenico a Montalto Uffugo centro la quattordicesima edizione del concorso nazionale di poesia ‘Amalia Vilotta’. “Sono stati tantissimi i testi – sottolinea il presidente della Fondazione Amalia Vilotta, Federico Orlando – giunti da ogni parte d’Italia e dall’estero. In controtendenza rispetto agli anni passati sono giunte tantissime poesie dal sud Italia e dalla Calabria”.

La tematica di quest’anno cui si sono ispirati i poeti è stata “Migrazioni. Una parola chiave ed un tema di forte attualità e che ci riguarda da vicino. Ci siamo lasciati ispirare dai fatti tristi di Cutro e dal fenomeno delle migrazioni nel mediterraneo. Le migrazioni viste dagli occhi dei poeti ed espresse in versi: una proposta un po’ difficile ma coraggiosa che affronta un tema delicato con l’impeto e la forza della poesia”.

La giuria tecnica del premio composta da Matteo Tarasco (regista teatrale), Concetta Vicinotti (giornalista) e Mariadora Vizza (blogger e scrittrice), ha selezionato i testi ed i nomi dei nove finalisti della quattordicesima edizione del concorso:

– Vittorio Bitti (Perugia)

– Massimiliano Lopresti (Palmi – RC)

– Anna Pia Ricci (Guidonia – RM)

– Rosa Speranza (Napoli)

– Vincenzo Parato (Salice Salentino – LE)

– Andrea Lazzara (Marsala – TP)

– Giuseppe Salvatore (Casole Bruzio – CS)

– Maria Laura Cersosimo (Bari)

– Alessandro Porri (Roma)

Le poesie selezionate che si contenderanno il podio, verranno lette pubblicamente durante il Gala di premiazione e, la sera stessa, verrà annunciato il vincitore. Inoltre la Fondazione assegnerà come da bando, il premio Miglior poeta emergente, ed il premio Migliore testo in vernacolo calabrese. Verranno assegnati, come ogni anno, due premi speciali alla cultura insieme all’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo.