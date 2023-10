A Luigi Sbarra il premio ‘Antonio Serra 2023’ della Camera di Commercio di Cosenza

COSENZA – Il Premio Eccellenze “Antonio Serra” edizione 2023, pensato dalla Camera di Commercio di Cosenza e del suo Presidente Klaus Algieri, è stato conferito a Luigi Sbarra, Segretario Generale della CISL per la sua attività in rappresentanza del mondo del lavoro. Questo importante riconoscimento giunto alla seconda edizione, si propone di valorizzare personaggi i quali, per l’importanza delle iniziative e per l’eccellenza delle opere, si sono distinti e hanno dato risalto alla loro terra d’appartenenza.

“Come Camera di commercio – ha dichiarato il presidente Klaus Algieri – abbiamo il dovere istituzionale di lavorare per veicolare tutti gli aspetti positivi del nostro territorio. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di istituire un Premio da conferire a personalità che, distinguendosi con il loro operato e la loro attività, si siano fatti essi stessi ambasciatori della qualità che questo territorio è in grado di esprimere. Per loro tramite – conclude Algieri – aggiungiamo quindi un tassello in più alla narrazione che stiamo portando avanti in questi anni e che vuole concentrarsi sulle tante eccellenze della nostra provincia e del Mezzogiorno in generale, scardinando ogni luogo comune negativo.”

“Sono grato al presidente Algieri e alla Camera di Commercio di Cosenza per questo riconoscimento – ha affermato il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra. – Questo riconoscimento per me, è un grande onore anche per i valori che esprime, legato al pensiero di un grande economista e di un grande filosofo ante litteram come Antonio Serra che già nel ai primi inizi del 600 Antonio si batteva per il riscatto di queste comunità del Mezzogiorno e soprattutto per sostenere le ragioni di una crescita di una prosperità che facesse leva sui temi del lavoro”.