A Donnici i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo

COSENZA – Sono tornati con la solennità che li ha sempre contraddistinti, i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo tanto cari ai Donnicesi che ne invocano la protezione in ogni loro necessità. La Festa è già iniziata ieri, con il trasferimento della Statua dalla Cappella, posta nel centro storico di Donnici, alla Chiesa parrocchiale. Dopo lo storico evento dello scorso anno quando a Donnici era giunta la Statua e la Spada di San Michele Arcangelo provenienti dalla Basilica di Monte Sant’Angelo, quest’anno il Parroco e la Congrega hanno fatto realizzare, con l’oro donato dai fedeli, una artistica spada che andrà ad impreziosire la Statua di San Michele Arcangelo venerato in Donnici.

E proprio la Spada, che Don Santo non ha esitato a definire “l’unica spada che porta la pace e vince il male”, sta effettuando, nei giorni del Novenario in preparazione alla Festa, una “Peregrinatio” parrocchiale raggiungendo le case di tutti i malati ed anziani, le scuole, il Cimitero, gli ospiti di “Villa Verde” e il locale campo sportivo divenuto, da qualche anno, un importante luogo di aggregazione giovanile gestito dalla Polisportiva dedicata, proprio, a San Michele. Il novenario fra l’altro, sta vivendo importanti momenti di riflessione dettati da Don Aldo Giovinco, Rettore del Seminario Maggiore di Rende e che, negli anni ’90, ha prestato per un lungo periodo la sua opera pastorale proprio nella Parrocchia donnicese.

La Festa avrà il suo momento “clou” nel pomeriggio di domenica 14 maggio, con una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza e Bisignano, Mons. Giovanni Checchinato, alla quale seguirà la Processione, sempre partecipata non solo dai Donnicesi ma anche dai numerosissimi fedeli dei Centri dell’hinterland, e che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Durante i giorni di Festa si potranno godere le tradizionali sonorità dei “Tummarinari” di Sant’Ippolito e di Donnici mentre le serate di sabato e domenica saranno allietate da spettacoli musicali di noti artisti.