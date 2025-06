A Cosenza un dibattito per “Capire il referendum”: appuntamento con giovani, politica e società

- Advertisement -

COSENZA – Lunedì 3 giugno, alle ore 15:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Cosenza, il gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale dei Giovani, Giovine Cosenza, promuove l’iniziativa “Capire il referendum: sì, no… e perché”, un momento di confronto aperto e trasversale sui cinque quesiti referendari attualmente al centro del dibattito nazionale.

L’incontro nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva e consapevole, coinvolgendo rappresentanti di tutti i partiti, associazioni giovanili, sindacati e organizzazioni della società civile. Un’occasione preziosa per approfondire il merito delle proposte referendarie, superare slogan e polarizzazioni, e favorire un approccio critico, soprattutto tra le nuove generazioni.

“La nostra intenzione – spiega Salvatore Giordano, presidente del Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza – è quella di offrire uno spazio pluralista e costruttivo, in cui ogni voce possa trovare ascolto. Il referendum è uno strumento fondamentale della democrazia, ma per esserlo davvero ha bisogno di una cittadinanza informata e consapevole.”

Particolare rilievo sarà dato alla presenza della stampa, invitata a partecipare per garantire trasparenza e diffusione del dibattito, contribuendo così a informare correttamente la comunità cosentina.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Consiglio Comunale dei Giovani per rafforzare la partecipazione civica e promuovere la cultura del confronto. Tutti i cittadini, e in particolare i giovani, sono invitati a prendere parte all’incontro del 3 giugno, per una democrazia più viva, consapevole e inclusiva.