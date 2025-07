A Cosenza la Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero: «La città al centro del mondo»

- Advertisement -

COSENZA – I riflessi della 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, ospitata a Cosenza dal 21 al 23 giugno, continuano a farsi sentire anche a distanza di giorni. Nella città bruzia sono giunte ben 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero, provenienti da 63 Nazioni con le quali è stato intessuto un interessante dialogo e ha ha aperto “nuovi scenari e occasioni di business e sviluppo per il made in Calabria”. È quello che ha fatto sapere la Camera di Commercio di Cosenza. Un evento che ha permesso di “creare ponti tra il sistema produttivo italiano e i mercati globali, offrire strumenti e visioni operative per la crescita delle imprese”.

Klaus Algieri: “Cosenza al centro del mondo”

Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio locale ha definito questo momento come “storico” affermando con orgoglio la visione di “Cosenza al centro del mondo”. Tra le giornate più significative quella del 23 giugno nel corso della quale numerose imprese del territorio hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i delegati delle Camere di Commercio Estere, approfondendo mercati, normative, strumenti e possibilità di promozione. Un momento di scambio concreto in cui le Camere estere hanno offerto alle nostre aziende uno sguardo informato e privilegiato sui mercati internazionali.

“Accogliere a Cosenza i presidenti delle Camere di Commercio italiane all’estero è stato un grande piacere e un passaggio storico – ha detto Algieri – Questa Convention ha portato risultati tangibili: un accordo internazionale, un nuovo regolamento ministeriale, e l’avvio concreto della riforma del sistema camerale all’estero. Tutto questo nella cornice di una Calabria autentica, che oggi si dimostra aperta al mondo e pronta a dialogare con esso.”