A Cosenza «un Pronto Soccorso che umilia invece di curare». La denuncia e “l’inferno” vissuto da Luca

COSENZA – Sta balzando da una bacheca all’altra, in queste ore, la lettera di denuncia, piena di amarezza, di Luca Ruffo, giovane cosentino che ha affidato ai social il suo personale racconto-denuncia sulla sua permanenza nel Pronto Soccorso di Cosenza a seguito di un brutto incidente stradale, parlando di un “sistema sanitario che, invece di curarti, ti dimentica”. Luca si appella direttamente alle autorità sanitarie regionali e nazionali, chiedendo un intervento immediato. Parla a chiare lettere di “un Pronto soccorso che umilia invece di curare” raccontando la sua personale esperienza, quella che ho vissuto domenica “purtroppo sulla mia pelle – dice equiparandola a quella – che tanti cittadini calabresi vivono ogni giorno”.

La lettera denuncia di Luca Ruffo “un inferno”

“Un incidente stradale alle 9:30 del mattino. L’intervento del 118. Il trasporto in pronto soccorso. E da lì inizia l’inferno: lasciato su una sedia a rotelle per oltre due ore e mezza, senza alcun accertamento, con dolori lancinanti, difficoltà respiratorie, nausea. Nessuno mi visita. Nessuno ascolta – racconta Luca – Solo dopo ore, quando minaccio di buttarmi a terra per il dolore, vengo finalmente chiamato”.

Il giovane cosentino racconta di essere stato interpellato con sarcasmo e incredulità: “‘Lei è venuto qui da solo. Si è tolto il casco da solo. E adesso dice di stare male?‘ Peccato – spiega Luca che fossi arrivato con il 118. Ma non c’era traccia del mio ingresso. Nessun referto. Nessuna presa in carico”. L’esito dei controlli non è dei migliori per Luca: “Il risultato degli esami, dopo una giornata disumana? – si chiede in modo ironico – 5 costole fratturate, frattura vertebrale L2 in politrauma, lussazione alla spalla e sospetta frattura al ginocchio“.

Nonostante le sue condizioni non fossero buone, lamenta il giovane, “nessun operatore disponibile ad accompagnarmi per esami. A spingere il lettino da un reparto all’altro è stata mia moglie. Alle 19:30, distrutto nel corpo e nell’anima, firmo le dimissioni per tornare a casa. Non per stare meglio, – tuona Luca – ma per fuggire da un sistema che fa più male del male stesso“. Luca sopecifica di essersi appellato alle autorità sanitarie regionali e nazionali attraverso una lettera aperta “perché non possiamo più tacere. Perché questa non è sanità. È disumanità. E non è solo la mia storia. È una vergogna quotidiana che riguarda tutti noi. La Calabria merita di più. I suoi cittadini ancora di più”.