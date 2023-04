«A Cosenza totale assenza di lavori sulle reti fognarie». Gli atti finiscono in Procura

COSENZA – Sos reti fognarie a Cosenza. Il Consorzio Valle Crati ha convocato la Kratos – società che gestisce le reti fognarie – per il 19 Aprile a causa della “totale assenza di lavori sulle reti fognarie”. Inoltre, sarà trasmessa una relazione alla Procura della Repubblica di Cosenza, affinchè si possa verificare la manutenzione della rete fognaria degli anni precedenti.

“Non solo, le acque reflue scaricate devono essere collettate e depurate prima di essere restituite all’ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l’ambiente dall’inquinamento”. A dirlo il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.

I costi del servizio – prosegue Granata – possono essere classificati in due macro categorie:i costi operativi e i costi di investimento. I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali – a titolo esemplificativo – i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale. I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari. Interventi di superamento delle criticità normative ed ambientali principalmente connesse al settore fognatura e depurazione.

“Totale assenza di lavori sulle reti fognarie”

Per questi motivi – prosegue Granata – il Consorzio Valle Crati ha convocato il gestore delle reti fognarie, la società Kratos s.c.a.r.l., per giorno 19 Aprile, per definire il piano degli interventi della manutenzione straordinaria da effettuare sui comuni del consorzio.

Dai primi interventi sul territorio abbiamo riscontrato una totale assenza di lavori sulle reti fognarie della città di Cosenza oggetto d’intervento e nello specifico, in alcuni punti critici della città, la Kratos ha verificato il mancato allaccio alla rete fognaria.

Su queste criticità, – conclude Granata – dopo aver già trasmesso gli atti alla procura , verrà redatta un’apposita relazione che sarà sempre trasmessa alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza, onde poter verificare i lavori di manutenzione con i relativi costi eseguiti, prima della consegna delle reti al nuovo soggetto gestore Kratos s.c.a.r.l”.