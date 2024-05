A Cosenza torna Urban River Fest: i Bocs Art riprendono vita tra musica, esibizioni e mercatini

COSENZA – Il primo giugno è in programma Urban River Fest, il format dove le residenze d’artista Bocs Art riprendono vita, ospitando attività emergenti, live painting e workshop. L’intera area dedicata ospiterà due stage musicali, il primo sul prato che vedrà il susseguirsi di un format ben conosciuto e rappresentato da Marley Session ed una performance live di una neo band con grandi ambizioni, i Reevocati; il secondo stage tra i Bocs Art vedrà esibirsi più DJs della scena calabrese.

Il festival, per come impostato, offre la possibilità al fruitore di trascorrere una intera giornata, tra attività artistiche ed intrattenimento. L’area, fornita di aree food and beverage ed un’area ristoro, ospiterà inoltre varie mostre artistiche dislocate nei vari punti. Sarà poi presente per tutta la giornata il MACS – Mercato Artigianale del Centro Storico – organizzato dall’associazione KAEP (Comitato attività economiche e produttive del centro storico di Cosenza).

Urban River Fest, da un’idea di C.L.A.P. e delle realtà calabresi Calabria Variopinta ed Impulse Movement, è un festival inteso come un ricco contenitore di musica, esibizioni artistiche, mercatini artigianali e non, che avrà luogo in corrispondenza dell’area 3 Bocs Art del Lungo Fiume sito nel Centro storico di Cosenza. Il tutto si svolgerà dalle ore 14 fino a notte fonda.