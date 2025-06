A Cosenza torna il Concorso Letterario “Riccardo Sicilia”: un viaggio tra “l’io, l’oltre e l’altrove”

- Advertisement -

COSENZA – Domani, sabato 7 giugno, alle ore 17:00, il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza (in piazza XV Marzo) ospiterà la Cerimonia di Premiazione della seconda edizione del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa Breve “Riccardo Sicilia”, un’iniziativa culturale che ha già saputo distinguersi a livello nazionale e internazionale. Promosso dalla famiglia Sicilia Nigri insieme alle associazioni “Il filo di Sophia” e “Biblioteca delle donne Fata Morgana”, il concorso è dedicato alla memoria di Riccardo Sicilia, giovane appassionato di cultura, musica e spiritualità, la cui sensibilità umana continua a ispirare e unire.

Un viaggio tra “l’io, l’oltre e l’altrove”

Il tema dell’edizione 2025, “L’io, l’oltre e l’altrove. Il viaggio andata e ritorno delle vibrazioni fuori dal tempo e dallo spazio”, ha rappresentato una sfida narrativa profonda e originale. Gli autori sono stati invitati a esplorare la dimensione interiore e metafisica dell’esistenza, connettendo l’urgenza spirituale contemporanea alle teorie quantistiche su tempo e spazio. Un fil rouge coerente con la visione esistenziale e artistica di Riccardo Sicilia. A moderare l’evento saranno Pino Sassano e Marzia Paese, mentre il momento musicale sarà affidato al musicista Aldo D’Orrico.

I vincitori e l’antologia

Tra oltre 150 racconti pervenuti da tutta Italia e anche dall’estero, la Giuria – presieduta da Pino Sassano e composta da Giuseppe Bornino, Silvia Cosentino, Maria Francesca Lucanto, Gaetano Marchese, Marzia Paese, Milly Pulitanò, Ida Rende e Roberta Sicilia – ha selezionato i tre racconti vincitori, che saranno pubblicati insieme ad altre opere meritevoli nell’antologia edita da Officine Editoriali da Cleto.

I vincitori della seconda edizione:

1° posto: Laura Minguell del Lungo con il racconto “Piano forte” – premio in denaro di € 500,00, offerto dalla famiglia Sicilia;

2° posto: Danilo Cannizzaro con “Ballata del mostro solitario” – opera in argento realizzata a mano dal maestro orafo Domenico Tordo;

3° posto: Marco Morrone con “Il ventacolo” – dipinto originale dell’artista Federica Armeni.

Saranno inoltre assegnati Premi Speciali e riconoscimenti Fuori Concorso, celebrando la ricchezza e la varietà delle voci partecipanti.

Il Concorso gode del sostegno di un ampio e articolato partenariato culturale e istituzionale: dalla Provincia e Comune di Cosenza, a numerosi enti, associazioni, istituzioni accademiche e artistiche, come l’Università della Calabria, la SIMeN, l’Ordine dei Medici di Cosenza, il Centro Roberta Lanzino, la Fondazione Vincenzo Padula di Acri, fino a realtà associative radicate nel territorio come La terra di Piero, Il Piccolo Musicista, FIDAPA BPW Italy, la Croce Rossa, Soroptimist Club, Museo del Fumetto, Lanificio Leo, solo per citarne alcune. Un mosaico collettivo che testimonia l’impatto positivo dell’iniziativa non solo nel mondo letterario, ma anche in ambito sociale, educativo e culturale, promuovendo valori di inclusione, memoria e bellezza condivisa.

Dopo il successo della prima edizione, il concorso “Riccardo Sicilia” si conferma un punto di riferimento per la narrativa contemporanea breve. Non solo un premio letterario, ma un momento comunitario in cui le parole diventano strumento di conoscenza, introspezione e relazione. L’appuntamento di domani sarà quindi non solo una premiazione, ma una vera festa della parola e della memoria, nel cuore culturale della città di Cosenza.