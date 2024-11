A Cosenza si formano esperti per il turismo: ecco l’offerta del Centro per l’Impiego

- Advertisement -

COSENZA – Il Centro per l’Impiego di Cosenza, su impulso del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, promuove attivamente l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) del territorio che erogano percorsi post-diploma per una formazione tecnica altamente qualificata, al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, mercoledì 20 settembre, il Centro per l’Impiego di Cosenza ha presentato il nuovo corso formativo e professionalizzante di prossima apertura dell’Its Elaia Academy Calabria per:

TECNICO SUPERIORE PER PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DELL’OFFERTA DELLA FILIERA TURISTICA, con l’acquisizione del titolo di studio in “Esperto Outdoor Tourism & Destination Management”.

Un percorso che ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di promuovere le risorse esistenti sul territorio, curarne la valorizzazione ed integrazione, in un’ottica di maggiore attrattività turistica, impiegando in modo consapevole gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie 4.0 ed in particolare, i social media. Si tratta di una figura professionale che potrà entrare rapidamente nel mondo del lavoro, in quanto coniuga competenze teoriche con strategie e strumenti d’intervento adattabili alle diverse situazioni, soprattutto in riferimento all’industria turistica regionale e nazionale.

“Il nostro coinvolgimento in questa iniziativa è frutto dell’implementazione della rete territoriale per le politiche attive ed inclusive, al fine di rafforzare i servizi per l’impiego e per l’incontro domanda-offerta. Con l’iniziativa di oggi emerge l’ingresso nella rete territoriale, costituita con istituzioni pubbliche e private, degli ITS. Il nostro è un territorio a forte vocazione turistica e proprio la filiera turistica è volano strategico per lo sviluppo del territorio che richiede sempre di più competenze specifiche, per rispondere alle numerose richieste del settore, che spesso vanno deserte o non sono di facile reperimento. Così spesso si deve ricorrere a personale non sufficientemente qualificato, mentre la stagionalizzazione dell’offerta lavorativa spesso scoraggia chi vuole entrare nell’ambito turistico-alberghiero”, ha spiegato Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza.

A far gli onori di casa è stato il direttore dell’ITS Elaia, Michele Capalbo che, insieme ad Angelo Napolitano, presente in qualità di vicepresidente della Fondazione Elaia, ha illustrato gli obiettivi e le opportunità del percorso formativo, il piano di studi – che include anche stage e seminari -, la durata e le agevolazioni previste. Inoltre, a testimonianza dei potenziali sbocchi lavorativi, sono intervenuti Gianluca Marcello, presidente dell’associazione di categoria Fiavet Calabria (Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo), e, in collegamento da Barcellona, dov’è in corso l’IBTM World 2024, Giancarlo Formica di ECOtur Consorzio operatori turistici. In rappresentanza del Cpi Cosenza anche Serafino Perri, referente del servizio incontro domanda-offerta, il quale ha messo in evidenza la frequente mancanza di requisiti e qualifiche per poter ricoprire i profili richiesti e le vacancy delle aziende del settore, mancanza a cui invece gli ITS e i loro percorsi formativi professionalizzanti possono sopperire.