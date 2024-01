A Cosenza regali per i bimbi meno fortunati: è il dono ‘dell’angelo Niki’

COSENZA – Si sono vestiti da Befana e hanno asciato doni in diversi luoghi della città di Cosenza, per tutti i bambini meno fortunati, per far respirare anche a loro un po’ di aria di festa e soprattutto tanta spensieratezza.

E’ stato questo il gesto di generosità fatto dai volontari dell’Associazione Niki Aprile Gatti onlus. A pochi giorni dall’epifania, i volontari si sono mascherati e con una squadra speciale di “Befane” hanno iniziato a distribuire gioia e sorrisi nelle zone più frequentate della città come il parco Piero Romeo, la Chiesa di San Francesco di Paola, la Chiesa del Carmine, la Parrocchia Sacro cuore di Gesù e Madonna di Loreto, chiesa Sant’Aniello, Palazzo dei Bruzi e davanti l’istituto delle Canossiane su viale della Repubblica con lo scopo di aiutare tutte quelle famiglie colpite dalla crisi economica, dove nessuno può permettersi regali per i loro bambini.

“Caro amico di Cosenza – si legge nel messaggio lasciato da un angelo chiamato Niki – la Befana si avvicina e noi vogliamo condividere un po’ di gioia con te. Abbiamo lasciato questi giochi in giro per la città sperando che possano essere trovati da bambini bisognosi, che io non conosco. Sentiti libero di prenderli, giocarci o di regalarli ad un altro bambino“.

In questo periodo speciale dell’anno, in cui le famiglie si riuniscono e l’atmosfera è pervasa da gioia e speranza, dobbiamo ricordare chi non può vivere appieno questo spirito a causa della povertà. Oggi, più che mai, è fondamentale coltivare la solidarietà nel nostro cuore e nella nostra comunità. Un “piccolo” gesto può fare la differenza durante le festività, rendendo questi giorni speciali anche per i più bisognosi.