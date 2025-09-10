HomeArea Urbana

A Cosenza Passerelle Aperte – Fashion Show: moda, inclusione e solidarietà a Villa Rendano

Un evento di beneficenza unico nel suo genere che unisce moda, cultura ed enogastronomia, con l’obiettivo di sostenere i laboratori educativi gratuiti rivolti a bambini e ragazzi con disabilità o provenienti da contesti di disagio socio-economico

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – I sogni di Saveria, presieduta da Teodolinda Capocasale, presenta Passerelle Aperte – Fashion Show, un evento di beneficenza unico nel suo genere che unisce moda, cultura ed enogastronomia, con l’obiettivo di sostenere i laboratori educativi gratuiti rivolti a bambini e ragazzi con disabilità o provenienti da contesti di disagio socio-economico. La serata, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione 3×21 e la Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani”, guidata dal presidente dott. Walter Pellegrino, si svolgerà venerdì 3 ottobre 2025, a partire dalle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Villa Rendano a Cosenza, luogo simbolo di arte e storia, che aprirà le sue porte a un pubblico speciale.

Un fashion show che abbatte gli stereotipi: sulla passerella, le meravigliose creazioni di Luigia Granata, Designer identitaria, vestiranno modelle di ogni età, bellezza e forma, comprese donne con disabilità, per trasmettere un messaggio forte e chiaro: la vera bellezza è quella che unisce. Degustazione di vini e premi dal territorio Dopo la passerella, gli ospiti saranno accolti in un percorso di degustazione di vini calabresi, offerti da prestigiose cantine:

• Cantina Cav. Antonio Malena – Cirò Marina • Cantina Ippolito – Cirò Marina • Cantina Colacino – Marzi (CS) • Cantina Artese – Vibo Valentia • Cantina L’Acino – San Marco Argentano

Non mancherà un momento di divertimento con l’estrazione di premi messi a disposizione da numerose attività del territorio, che hanno scelto di sostenere la causa solidale dell’associazione. Un progetto unico in Italia 3×21 – I sogni di Saveria è una realtà associativa unica in Italia ed è oggi l’unica associazione con una presidente con sindrome di Down, Teodolinda, laureata e impegnata in prima linea per costruire opportunità concrete di crescita, inclusione e lavoro. Due terzi del direttivo dell’associazione sono infatti composti da persone con sindrome di Down, a testimonianza di una missione che diventa realtà quotidiana.

-->
