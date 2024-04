A Cosenza nasce PastAut, il primo pastificio in Calabria gestito da persone con autismo

COSENZA – Non hanno ancora una sede operativa ma sperano presto che il loro sogno possa diventare realtà. Si tratta di PastAut, il primo pastificio in Calabria operativo per il Sud Italia che forma persone (bambini, ragazzi e adulti) affetti da autismo, nato a Cosenza. Il suo fondatore, Giuseppe La Riccia, ci spiega che ha creato quest’associazione in collaborazione con la Regione Calabria che “al momento stenta a realizzare una sede operativa da un anno e mezzo. Così ho deciso di provvedere da solo, lanciando un raccolta fondi attraverso un crowfounding“. Una realtà, la sua, che ricorda PizzaAut, la prima pizzeria gestita da persone autistiche.

“L’associazione vive di erogazioni liberali quindi. Il costo maggiore è la sede operativa, la sede amministrativa c’è – prosegue Giuseppe. Abbiamo bisogno di creare un laboratorio vero e proprio di produzione”. La sede operativa sarebbe dovuta nascere all’interno degli uffici regionali a Cosenza ma Giuseppe non può più attendere i tempi della Regione e vorrebbe che il progetto si concretizzasse in tempi brevi. “La sede operativa ma anche la sede legale saranno ubicate a Cosenza, perchè il contatto con gli studi dei terapisti sono tutti a Cosenza – precisa il fondatore di PastAut”.

Dietro il progetto l’amore di un nonno: “sono stato spinto a creare questa realtà essendo direttamente coinvolto e avendo due nipotini autistici. Ho vissuto in famiglia cosa significa avere questa problematica in un contesto come la Calabria che viaggia anni luce indietro rispetto alle realtà del Nord Italia. Voglio creare una realtà che permetta a grandi e piccini di avere le mani in pasta in modo tale da avere esperienze sensoriali che possano determinare parecchi aspetti positivi”.

PastAut: una raccolta fondi per aiutare l’associazione

L’associazione PastAut ha avviato una raccolta fondi: è possibile effettuare le donazioni cliccando su questo link

PastAut nascerà utilizzando il bagaglio di conoscenze settoriali del Presidente fondatore La Riccia Giuseppe, che può contare su un significativo bagaglio di esperienze professionali, atto anche alla gestione di progettualità nel campo del sociale. Essenzialmente con l’intento di trasferire a terzi il proprio know-how acquisito in oltre 35 anni di attività nel settore Pastifici artigianali.

Attraverso la frequentazione di corsi specifici sulle tecniche di produzione della pasta fresca/secca di alta qualità, l’associazione si propone di integrare persone autistiche in un contesto di normalità inclusiva anche e soprattutto in ambito lavorativo regolarmente remunerato. PastAut ETS, con l’acquisizione di una sede appropriata, oltre al laboratorio, implementerà anche una Sala di Degustazione di Primi Piatti in cui i “Nuovi Pastai AUT” produrranno e serviranno ai clienti associati.