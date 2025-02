A Cosenza McDonald’s e Banco Alimentare donano 455 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

COSENZA – La quinta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Cosenza e provincia, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Calabria donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In città e provincia sono 455 i pasti caldi donati a settimana ad un ente del territorio. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Rende presso il Centro Commerciale Metropolis in Via Kennedy, di Cosenza in piazza Carlo F. Bilotti 17, di Zumpano in via F.B. Marino snc – c.da Malavicina, di Corigliano Calabro sulla S.S. 16 Radd. Jonica sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano dei pasti ritirati e distribuiti al Banco Alimentare della Calabria, al Gruppo Caritas della Parrocchia S. Antonio di Rende, all’associazione AMICIB di Cosenza, all’Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza di Cosenza, all’Istituto Suore Minime della Passione N.S.G.C. di Cosenza, all’Istituto Cuore Immacolato di Maria di Cosenza, alla Cooperativa Sociale La Terra di Cosenza, all’Associazione Casa Nostra di Cosenza, alla Fondazione Casa San Francesco D’assisi Onlus di Cosenza, all’Associazione Azzurra Odv di Corigliano-Rossano, alla Società Cooperativa Sociale I Figli della Luna di Corigliano-Rossano, alla Cooperativa Sociale Serena di Corigliano-Rossano.

Le donazioni a Cosenza, nella cui provincia ci sono 5 ristoranti McDonald’s, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia.

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.