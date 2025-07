A Cosenza il laboratorio congiunto Politecnico di Milano-Unical per far rinascere il centro storico

- Advertisement -

COSENZA – Prende corpo l’iniziativa di ricerca-azione “Stati di Transizione. Cosenza centro storico” promossa da CRAFT (il Centro di Competenze Territori AntiFragili del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano) in collaborazione con il Comune di Cosenza. L’obiettivo è affrontare le criticità del centro storico cittadino attraverso un percorso progettuale integrato, innovativo e condiviso. Una sinergia attivata sul territorio individuando Cosmo, il progetto dell’associazione La Rivoluzione delle Seppie, come partner sin dalla fase iniziale, in qualità di attore territoriale attivo e di mediazione tra progettazione urbana e comunità locale.

Dopo una prima fase di costruzione del quadro conoscitivo attraverso i tavoli di lavoro con il Comune tra febbraio e marzo, si avvia ora quella di ascolto della comunità e di proiezione progettuale insieme a diversi attori locali – Inarch Calabria, OAPPC Cosenza, ANCE Cosenza, e in partenariato con il Dipartimento di Ingegneria Civile (DInCi) dell’Università della Calabria. In questa settimana in programma un primo sopralluogo e lavoro di co-design con associazioni, gruppo di lavoro Craft/DAStU e i tre studi di architettura invitati (Bod’Ar- Bottega di Architettura, OASI Architects, Archistart).

Ad inizio settembre un laboratorio sperimentale prenderà forma nel centro storico con la partecipazione di studenti del Politecnico di Milano e dell’Unical insieme a giovani professionisti, studiosi e associazioni che contribuiranno al dibattito sulla riattivazione di spazi di comunità e sperimentazione di interventi architettonici di messa in sicurezza leggeri e temporanei, con l’obiettivo di promuovere una rigenerazione urbana incrementale e partecipata.

L’indagine si inserisce nel progetto pilota Craft dal titolo “Progetti per il margine: un’indagine italiana” patrocinato dal Ministero della Cultura, che esplora approcci architettonici e urbani capaci di affrontare il tema del margine come condizione complessa, in bilico tra fragilità e potenzialità.

Il responsabile scientifico del progetto è Fabrizia Berlingieri, mentre il gruppo di lavoro sarà composto da Emilia Corradi, Filippo Orsini, Arianna Scaioli (DAStU); Rita Elvira Adamo, Gilles De Seta, Elio Fortunato, Daniele Scarpelli (COSMO/Le Seppie).

Per ulteriori informazioni: craft.dastu.polimi.it/it/antifragility-lab/10.