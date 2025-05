A Cosenza la tappa del giro d’Italia della prevenzione e della sostenibilità in memoria di Jole Santelli

- Advertisement -

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto questa mattina a Piazza dei Bruzi i ciclisti del tour non agonistico Polignano a Mare-Gioia Tauro, organizzato dall’associazione “La storia in Bici” in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, il Politecnico di Torino, l’Ordine Nazionale dei Biologi ed il Touring Club Italiano. L’iniziativa è una sorta di Giro d’Italia della cultura, della prevenzione e della sostenibilità che viene promossa da più anni in diverse regioni italiane e che quest’anno, in Calabria, è stata dedicata alla memoria di Jole Santelli.

Franz Caruso nell’accogliere gli atleti e gli organizzatori della manifestazione, a cui ha rivolto sentimenti di gratitudine per l’importante iniziativa di cui si sono resi promotori e protagonisti, ha tenuto ad anticipare le bellezze della nostra Calabria che ammireranno nel prosieguo del tour, con particolare riferimento alla prossima tappa che prevede il passaggio dal valico di Potame “dove – ha detto – si potrà godere di un panorama mozzafiato e di un paesaggio assai suggestivo”. Alla memoria di Jole Santelli, il sindaco Franz Caruso ha, quindi, dedicato, alla presenza delle sorelle Paola e Roberta, un ricordo affettuoso e commosso.

Caruso: “Jole è stata socialista, siamo stati legati da profonda amicizia”

“Cosenza è la città di Jole – ha affermato – che non era solo il primo Presidente donna della Regione Calabria. Jole era ed è tanto tanto altro. E’ una figlia illustre di questa terra, un animo sensibile e caro, che sapeva dare affetto ed amicizia con straordinaria generosità. Jole era una mia carissima amica ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro i quali l’hanno conosciuta. Con Jole ho condiviso gli ideali socialisti, perché Jole è stata una socialista e da unico sindaco italiano di città capoluogo socialista, che quest’anno festeggia i 50 anni di tesseramento al partito, sono lieto di poter accogliere questa iniziativa che le è stata giustamente dedicata perché lei era innamorata di Cosenza e della Calabria, che sponsorizzava e valorizzava in ogni occasione”.

“Seppur Jole abbia aderito nel tempo ad un altro partito – ha concluso Franz Caruso –siamo rimasti legati da un rapporto personale di profonda amicizia e poi dall’appartenenza ad un filone politico importate che neanche lei ha mai dimenticato”.

Il senatore Michelino Davico, presidente dell’associazione “La storia in Bici” ha donato al sindaco Franz Caruso una maglietta con la scritta Jole circondata dai disegni raffiguranti gli agrumi calabresi, ricevendo in cambio dal Primo Cittadino il sigillo della città di Cosenza.