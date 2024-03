A Cosenza la protesta dei dipendenti Abramo per una soluzione lavorativa dignitosa

A Cosenza, supportati dalle sigle sindacali, si sono ritrovati davanti la Prefettura i circa 150 lavoratori della provincia bruzia, del gruppo Abramo Customer Care, che insieme agli altri 1400, di cui 50 a Palermo, e i rimanenti a Crotone e Catanzaro, hanno nuovamente manifestato per sollecitare gli organi preposti e mettere fine a questa lunga agonia lavorativa, con una soluzione dignitosa. Una situazione che ha provocato la messa in liquidazione della Abramo Customer Care, in seguito alla decisione della riduzione dei costi da parte di Tim, mandando in crisi i numerosi suoi partner commerciali, tra cui per l’appunto la Abramo Customer Care. Nel corso del sit-in di protesta i rappresentanti sindacali hanno incontrato il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella. I 1550 dipendenti lavoratori del Gruppo Abramo, in concordato fallimentare già da 4 anni, attualmente lavorano in modo precario, senza alcuna prospettiva concreta.

