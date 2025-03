Cosenza: proiezione gratuita di “No other land”, Premio Oscar 2025 per il miglior documentario

- Advertisement -

COSENZA – L’Unione Sindacale di Base Confederazione di Cosenza e il Collettivo Unical per la Palestina, hanno organizzato la proiezione del film “No other land”, premiato con il Premio Oscar 2025 per il miglior documentario. Nel film si documentano gli sforzi di tantissimi palestinesi che si oppongono alla distruzione dei loro villaggi e alla demolizione delle loro case eseguite dai bulldozer dell’esercito israeliano e ancora le violenze e il terrore subito dalle famiglie, le enormi difficoltà quotidiane del vivere sotto occupazione militare e il coraggio di resistere.

La proiezione con ingresso gratuito è in prorgamma venerdì 21 marzo alle ore 18 alla Sala 2 del Cinema Citrigno a Cosenza. Per la limitatezza dei posti è necessario prenotarsi in anticipo, inviando un whatsapp ai numeri 3290078204 oppure 3483551389.

Trailer