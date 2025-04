A Cosenza la finale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana

- Advertisement -

COSENZA – La città dei bruzi si prepara ad ospitare la finale regionale della Calabria delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana. Un evento che celebra l’importanza di agire tempestivamente per salvare vite. L’appuntamento è fissato per il 3 maggio, con ritrovo delle squadre alle 9:45 in Piazza dei Bruzi e inizio ufficiale delle competizioni alle 10:30. Le squadre, composte dagli alunni delle quarte classi degli istituti superiori vincitori delle selezioni provinciali, si sfideranno in prove pratiche di soccorso e gestione delle emergenze simulate.

La squadra vincitrice rappresenterà la Calabria alla finale nazionale, prevista a Scalea (CS) dal 23 al 25 maggio 2025, dove si confronteranno le migliori squadre provenienti da tutta Italia per il titolo delle Olimpiadi di Primo Soccorso.

Il progetto

Un progetto educativo e formativo Le Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti sono un’iniziativa che si sviluppa attraverso attività di formazione sul primo soccorso dedicate agli studenti del quarto anno di scuola secondaria superiore, in collaborazione con istituti scolastici presenti su tutto il territorio nazionale.

Le fasi

Formazione: ogni istituto scolastico aderente può coinvolgere fino a 40 studenti, che ricevono una preparazione tecnica dal Comitato Croce Rossa locale.

Competizione regionale: una squadra di sei studenti viene selezionata per partecipare alla gara regionale.

Finale nazionale: la squadra vincitrice della fase regionale accede alla competizione nazionale, dove si sfideranno i migliori team provenienti da tutta Italia.