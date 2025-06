A Cosenza la Festa della Repubblica «affermazione di valori di libertà, democrazia e pace»- FOTO

- Advertisement -

COSENZA – Anche a Cosenza si è celebrata come ogni anno la Festa della Repubblica. La cerimonia, come da occasione, si è svolta in piazza 11 settembre, davanti la Prefettura , alla presenza di tanti sindaci, del Prefetto della provincia di Cosenza, Rosa Maria Padovano e delle più alte cariche istituzionali locali. Dopo l’alzabandiera sono stati consegnati i diplomi di onorificenza all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e due Medaglie d’Oro “Vittime del Terrorismo”. Ad allietare l’evento l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cerisano. Nelle foto di Marco Belmonte i momenti più belli della cerimonia

Al termine della cerimonia istituzionale, nei locali della Prefettura gli studenti di dieci Istituti scolastici dell’intero territorio provinciale hanno mostrato le loro attività didattiche di vario genere per illustrare il significato ed il valore dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

Lungo Corso Mazzini tantissime persone hanno potuto ammirare la mostra statica con gli stand e l’esposizione dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Festa della Repubblica: il messaggio di Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il seguente messaggio: «Settantanove anni or sono, il popolo italiano decretava, con il suo voto, la nascita della Repubblica, al culmine di un lungo percorso iniziato con la guerra di Liberazione. Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso la affermazione di valori di libertà, democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce. Valori sui quali si fonda la nostra comunità civile e ai quali si rivolgono tutte le istituzioni chiamate ad operare in favore della collettività. Valori alla base dell’azione delle Forze Armate, con il loro contributo alla cornice di sicurezza in Italia e nel contesto internazionale».

«La Repubblica è grata per il loro impegno alle donne e agli uomini delle Forze Armate, per i preziosi compiti ai quali, con abnegazione, assolvono in Patria e all’estero in una realtà che presenta crescenti minacce che sollecitano la solidarietà e la cooperazione in sede europea e atlantica. L’Italia è fermamente schierata a sostegno di quanti operano affinché prevalgano i principi del diritto internazionale contro ogni aggressione e prevaricazione. Ed è nel ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita nell’affermare tali valori che rivolgo un pensiero commosso ai caduti e alle loro famiglie. In questo giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica giunga a tutti gli appartenenti alle Forze Armate l’augurio più fervido. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica».

Caruso: ” Siamo tutti chiamati a custodire e tutelare il nostro ordinamento democratico”

«’A difesa della Repubblica, a servizio del Paese’. E’ questa la frase che campeggia sul manifesto ufficiale delle celebrazioni di questa 79° festa della Repubblica Italiana. Una frase importante e fondamentale che richiama tutti a tutelare e custodire il nostro ordinamento di governo democratico, basato sul potere sovrano del popolo e sorretto dalla Carta Costituzionale che individua, per garantirli, i diritti fondamentali dei cittadini”. Così il sindaco Franz Caruso, che prosegue: ” La Repubblica nacque per volontà popolare, espressa in maniera vigorosa e forte con il voto del Referendum del 2 giugno 1946 a cui parteciparono per la prima volta le donne. Fu una scelta di libertà e democrazia, dopo il dramma e l’oppressione nazifascista. Sempre il popolo, oggi, dovrà continuare a rinnovare, per difenderla, quella scelta, che ci ha permesso di vivere in un Paese libero, che ha garantito pace, crescita e prosperità alla nostra Italia».