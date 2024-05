A Cosenza il seminario di Didattica Digitale, il primo a livello nazionale

COSENZA – Nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza si è tenuto e per la prima volta a livello nazionale il seminario “Didattica Digitale: a che punto siamo, nuove prospettive”, dedicato al processo di trasformazione digitale delle scuole. La Didattica Digitale, è un processo di insegnamento caratterizzato dall’utilizzo delle tecnologie digitali a scuola. Gli insegnanti e le insegnanti utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come leva per l’innovazione perché sono degli strumenti didattici che favoriscono l’apprendimento attivo degli studenti.

