HomeArea Urbana

A Cosenza il primo intervento europeo con ECMO. Le figlie della paziente: “Grazie a tutta l’equipe”

Riceviamo e pubblichiamo il commosso grazie, da parte delle figlie di una paziente oncologica che è stata sottoposta al primo intervento in Europa di chirurgia robotica con Ecmo all'ospedale Annunziata di Cosenza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo il commosso grazie, giunto alla nostra redazione, da parte delle figlie di una paziente oncologica che è stata sottoposta al primo intervento in Europa di chirurgia robotica con Ecmo all’ospedale Annunziata di Cosenza.

“Siamo le figlie di una paziente oncologica che, da oltre quattro anni, combatte con straordinaria determinazione contro un tumore raro, talmente poco frequente che la letteratura scientifica mondiale conta pochissimi casi documentati. Il suo percorso, iniziato in piena pandemia, è stato lungo e doloroso: diversi interventi chirurgici, cicli di chemioterapia e radioterapia. Una lotta estenuante, affrontata giorno dopo giorno con coraggio e speranza.

Lo scorso 24 luglio, nostra madre è stata sottoposta a un intervento chirurgico altamente complesso e innovativo, eseguito presso il reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Cosenza, diretto dalla Professoressa Franca Melfi. Grazie alla straordinaria competenza della Professoressa Melfi e di quella della Dottoressa Cavaliere e del primario di Rianimazione e Anestesia, Professore Andrea Bruni, che l’hanno affiancata, è stato possibile realizzare un’operazione in robotica con l’ausilio dell’ECMO.

Un risultato straordinario: si tratta del primo intervento di questo tipo mai realizzato in Europa, un traguardo che dimostra come, anche in Calabria, sia possibile raggiungere livelli di eccellenza internazionale grazie a sinergia, innovazione e visione.

Ogni fase è stata pianificata nei minimi dettagli per garantire la massima sicurezza. Ciò che ci ha colpito profondamente non è stata solo l’elevata competenza tecnica, ma soprattutto l’umanità: la sensibilità e la gentilezza con cui medici, infermieri e personale sanitario hanno assistito nostra madre e supportato tutta la nostra famiglia, per questo sempre grati. Tra il personale medico non possiamo non menzionare un altro membro dell’equipe di Chirurgia Toracica, il Dottore Daniele Scarascia il cui prezioso supporto nella fase post-operatoria è stato fondamentale.

Un ringraziamento speciale va anche ai reparti di Ematologia, Oncologia e Radioterapia, in particolare al Professore Gentile, alla Dottoressa Martino, alla Dottoressa De Luca e al Dottor Marafioti, che stanno tuttora affiancando nostra madre con competenza, dedizione e sensibilità in ogni fase di questo complesso percorso di cura. La loro presenza rappresenta per noi un sostegno importantissimo, non solo dal punto di vista medico, ma anche umano ed emotivo.

Questa esperienza ci ha confermato che, anche in Calabria, esistono realtà di vera eccellenza nella sanità pubblica. Nonostante le difficoltà e le criticità che spesso emergono, abbiamo incontrato professionisti che, grazie alla loro preparazione, innovazione e cuore, riescono a dare speranza e a trasformare la malattia in un percorso condiviso e di fiducia.

Il nostro più grande auspicio è che queste eccellenze possano essere sempre più riconosciute e valorizzate, così da garantire a tutti i pazienti che si trovano a dover affrontare patologie tanto complesse e impegnative la possibilità di ricevere cure d’avanguardia nella propria terra, senza essere costretti a spostarsi lontano dalla famiglia e dai propri affetti.”

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

video-simulazione-galleria-Montegiordano

Maxi emergenza con incidente sulla 106 a Montegiordano: il video della simulazione

Ionio
COSENZA - Si è svolta nella serata di venerdì, nella galleria "Vittoria" sulla statale 106 "Jonica", nel territorio del comune di Montegiordano, un'esercitazione di...

Boccia: «Meloni ha svenduto il Sud, con Tridico riscatteremo la Calabria»

Calabria
ROMA - "Non ci può essere Italia senza Sud e non ci può essere Sud senza Calabria. Se la Calabria viene abbandonata, se continua...
conferenza-stampa-Caruso-Auser

«Cosenza scippata del suo ospedale: niente Policlinico, solo nuovo hub ad Arcavacata»

Area Urbana
COSENZA - “Sono molto indignato e con me deve indignarsi tutta la città perché l’ex governatore della Calabria ed ex commissario della sanità, autocandidatosi,...
Pasquale-Tridico_Roberto-Occhiuto

Tridico: «Il reddito di merito di Occhiuto? Non è altro che una borsa di...

Calabria
COSENZA - «Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea,...
Morbillo dati ISS

Morbillo, 432 casi nel 2025: quasi il 90% non vaccinati. La Calabria è una...

Italia
ROMA - Dall’inizio dell’anno sono stati notificati 432 casi di morbillo al sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), 12 dei quali solo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37475Area Urbana22589Provincia19945Italia8047Sport3883Tirreno2977Università1478
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

video-simulazione-galleria-Montegiordano
Ionio

Maxi emergenza con incidente sulla 106 a Montegiordano: il video della...

COSENZA - Si è svolta nella serata di venerdì, nella galleria "Vittoria" sulla statale 106 "Jonica", nel territorio del comune di Montegiordano, un'esercitazione di...
Calabria

Boccia: «Meloni ha svenduto il Sud, con Tridico riscatteremo la Calabria»

ROMA - "Non ci può essere Italia senza Sud e non ci può essere Sud senza Calabria. Se la Calabria viene abbandonata, se continua...
conferenza-stampa-Caruso-Auser
Area Urbana

«Cosenza scippata del suo ospedale: niente Policlinico, solo nuovo hub ad...

COSENZA - “Sono molto indignato e con me deve indignarsi tutta la città perché l’ex governatore della Calabria ed ex commissario della sanità, autocandidatosi,...
Pasquale-Tridico_Roberto-Occhiuto
Calabria

Tridico: «Il reddito di merito di Occhiuto? Non è altro che...

COSENZA - «Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea,...
Roberto-Occhiuto-reddito-merito
Calabria

Occhiuto lancia reddito di merito: “500 euro al mese ai giovani...

COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria, lancia il reddito di merito con un video sui suoi canali social. “Penso che una...
Calabria

Tavernise replica a Forza Italia: “Bozzo fa autogol, Talarico non è...

COSENZ - "Leggo con stupore la scomposta replica del commissario di Forza Italia, Massimiliano Bozzo, la cui foga nel difendere l'indifendibile lo ha evidentemente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA