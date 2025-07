A Cosenza il Premio Alveare 2025 di Confapi Calabria, tra i premiati Alessandro Crocco

- Advertisement -

COSENZA – Si è svolta presso i giardini di Villa Rendano, a Cosenza, la consegna del Premio Alveare 2025, giunto alla sua decima edizione, che Confapi Calabria assegna alle personalità che più hanno contribuito alla crescita economica e culturale della regione.

Tra gli ospiti della serata, numerose personalità di rilievo: esponenti del mondo della legalità, dell’arma, del giornalismo, della medicina, dell’imprenditoria e figure di spicco della comunità calabrese all’estero, come, da New York, Alessandro Crocco, omaggiato “per l’impegno nel sostegno all’internazionalizzazione delle PMI italiane“. Un riconoscimento che va ben oltre la targa: sancisce il valore strategico di un percorso che unisce radici profonde e visione globale.

Chi è Alessandro Crocco: imprenditore che porta il Made in Italy nel mondo

Crocco, nato ad Acri ma residente negli Stati Uniti, “figlio” di una diaspora tenace e orgogliosa, si è trasferito Oltreoceano in giovane età. Negli States ha saputo costruire una carriera imprenditoriale solida in diversi settori: dall’import-export di food & beverage, agli investimenti di capitale, dal real estate alla consulenza strategica operando sempre con un focus netto su internazionalizzazione, export e progettazione strategica.

“Ogni tappa del mio percorso – ha dichiarato l’imprenditore in merito al premio che ha ricevuto da Confapi – risponde a una visione precisa: portare il Made in Italy nel mondo, far rientrare capitale sotto forma di know-how e mettere la consulenza a servizio delle aziende che vogliono crescere oltre confine”. Un messaggio chiaro, pronunciato con gratitudine verso Confapi per il premio ricevuto.

Come ricordato anche dalla conduttrice della serata, la vicepresidente di Confapi Calabria nonché direttrice artistica del premio, Francesca Benincasa, l’impegno di Crocco per gli italiani all’estero è ormai una costante. Dopo aver guidato il Comites di New York, New Jersey e Connecticut, oggi rappresenta gli Stati Uniti alla guida della Confederazione Italiani nel Mondo.

Le radici come punto di forza

“Ricevere questo premio nella mia Calabria – ha detto l’imprenditore in conclusione – rafforza la convinzione che le radici siano un punto di forza. Un richiamo a riversare nella nostra terra competenze, relazioni e opportunità maturate all’estero”. Motivi questi che hanno spinto Alessandro Crocco a dedicare il premio: “a tutti i calabresi sparsi nel mondo: la nostra identità, ovunque approdi, sa tradursi in eccellenza e dischiudere nuove prospettive per la Calabria di domani”.

“Alessandro Crocco rappresenta un esempio raro di coerenza tra visione e azione. Ha costruito una carriera internazionale senza mai recidere il legame con la sua terra, e oggi quel legame prende forma in iniziative concrete come il MEIH – ha sottolineato Fabrizia Arcuri, giornalista e vicepresidente di MEIH, che ha avuto consegnato personalmente il riconoscimento all’impenditore – Non parliamo solo di esperienze personali di successo, ma di strumenti reali, messi a disposizione del proprio territorio e del Paese. Strumenti costruiti da chi conosce i mercati internazionali e ha scelto di restituire valore. Non è teoria: è metodo, è rete. È la dimostrazione che la Calabria può contare anche sulla sua diaspora per crescere, formarsi e posizionarsi oltre i propri confini. Questo premio riconosce un’azione, non un’intenzione”.