A Cosenza il ministro dell’Ambiente, per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili

COSENZA – Lunedì prossimo 11 marzo, dalle ore 15, nella Salone Mancini della Camera di commercio di Cosenza si svolgerà una delle 21 tappe di un “Giro d’Italia” alla scoperta e promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere, porta nel Mezzogiorno l’evento per affermare su larga scala il modello delle CER, una rivoluzione nella produzione e consumo di energia. Come già accaduto nel primo appuntamento a Bologna, parteciperà ai lavori il ministro Gilberto Pichetto.

“InsiemEnergia” punta a diffondere nei prossimi mesi in tutte le Regioni e Province autonome le novità del decreto di incentivazione delle CER, per far conoscere le opportunità per comunità, imprese, territori e associazioni. Nel programma di Cosenza, prevista anche la presenza del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

L’obiettivo è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici delle potenzialità di questo innovativo strumento, che può determinare abbattimento dei costi e dell’impatto ambientale, sicurezza nelle forniture e superamento della povertà energetica, in un contesto di diffusione delle rinnovabili e rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione.

Il decreto CER

Prevede sia la tariffa incentivante che un contributo a fondo perduto, consentendo rilevanti opportunità di sviluppo sostenibile in tutte le realtà italiane e specialmente sotto i cinquemila abitanti, dove possono cumularsi le due modalità di incentivazione.

Ad aprire la sessione dei saluti istituzionali sarà Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, con il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Seguiranno gli interventi di Paolo Arrigoni, presidente del GSE, e del governatore Occhiuto. Il ministro Gilberto Pichetto illustrerà subito dopo il ruolo delle CER nella sfida energetica. L’illustrazione del quadro normativo e delle relative opportunità sarà a cura di un rappresentante del MASE e di Davide Di Giuseppe, Responsabile Funzione Autoconsumo e Comunità energetiche GSE. Poi Antonio Romeo, Direttore generale DINTEC-Unioncamere, spiegherà il percorso per la costituzione delle CER. Concluderà il programma uno spazio per le domande rivolto a imprese, associazioni ed enti locali. L’appuntamento verrà moderato dal segretario senerale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno.